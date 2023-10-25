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سان جيرمان يتغلب على ميلان ويتصدر مجموعته بفضل مهاجمي فرنسا

26 - أكتوبر - 2023
شعار نادي باريس سان جيرمان

شعار نادي باريس سان جيرمان

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ساهمت لحظة تألق سحرية أخرى من كيليان مبابي وهدف راندال كولو مواني في فوز باريس سان جيرمان 3-صفر على ميلان المتواضع في بارك دي برينس ليتصدر المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وافتتح المهاجم الفرنسي مبابي التسجيل بتسديدة منخفضة رائعة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضاعف مواطنه كولو مواني النتيجة في الشوط الثاني بعد أداء رائع من زميله في المنتخب الوطني عثمان ديمبلي.

وأضاف لي كانج-إن الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.

ورغم أن المباراة لم تكن سهلة في شوطها الأول، إلا أن فريق المدرب لويس إنريكي تفوق ليرفع رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات متقدما بنقطتين على بروسيا دورتموند الذي فاز 1-صفر على ملعب نيوكاسل يونايتد.

ويحتل ميلان، الذي فشل الآن في التسجيل في خمس مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا ولم يهز الشباك إلا مرة واحدة في آخر أربع مباريات رسمية، مؤخرة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

    المصدر :
  • رويترز

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