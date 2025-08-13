سان جيرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية بفوزه على توتنهام بركلات الترجيح

نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان يحتفل بعد انتهاء مباراة ذهاب نصف النهائي أمام أرسنال - ملعب الإمارات، لندن، بريطانيا - 29 أبريل/نيسان 2025. رويترز

سجل باريس سان جيرمان هدفين في الوقت القاتل واستفاد من تألق حارسه الجديد لوكاس شيفالييه، ليحرز بطل دوري أبطال أوروبا لقبه الأول في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بفوزه 4-3 بركلات الترجيح على توتنهام هوتسبير في المباراة التي أقيمت في مدينة أوديني الإيطالية اليوم الأربعاء وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2.

وبعد صدمة الخسارة أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بالولايات المتحدة، أفلت سان جيرمان اليوم من تلقي ضربة أخرى أمام الفرق الإنجليزية التي توهج أمامها خلال دوري الأبطال.

وخلال مشوار سان جيرمان نحو الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، تغلب على مانشستر سيتي في مرحلة الدوري ثم أطاح بليفربول وأستون فيلا وأرسنال من أدوار الستة عشر والثمانية وقبل النهائي، على الترتيب.

وسطر سان جيرمان اسمه اليوم في سجلات كأس السوبر الأوروبية كأول فريق فرنسي يفوز بها، وذلك في النسخة 50 من البطولة.

وأصبح سان جيرمان الفريق رقم 26 الذي يحرز كأس السوبر الأوروبية في تاريخها، بينما تجمد رصيد الفرق الإنجليزية في تاريخ البطولة عند عشرة ألقاب في المركز الثاني بينما تتصدر الفرق الإسبانية القائمة برصيد 17 لقبا.

وتقدم توتنهام، بطل الدوري الأوروبي، في الدقيقة 39 عبر نيكي فان دي فين إثر متابعته لكرة مرتدة من العارضة بعد تصدي الحارس لتسديدة جواو بالينيا المعار من بايرن ميونيخ الألماني.

وأضاف الأرجنتيني كريستيان روميرو، الذي نال شارة القيادة قبل ساعات من اللقاء بعد رحيل القائد سون هيونج-مين، الهدف الثاني إثر ضربة رأس من ركلة حرة نفذها بيدرو بورو.

وقلص سان جيرمان الفارق في الدقيقة 85 بواسطة الكوري الجنوبي لي كانج-إن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جويلمو فيكاريو.

وأضاف البرتغالي جونسالو راموس هدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بضربة رأس إثر عرضية من عثمان ديمبلي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة بعد الوقت الأصلي.

وسجل لسان جيرمان، جونسالو راموس وديمبلي ولي كانج إن ونونو منديش بينما أهدر فيتينيا (بجوار القائم).

وعلى الجانب الآخر، سجل لتوتنهام، دومينيك سولانكي ورودريجو بنتانكور وبيدرو بورو بينما أهدر دي فين (تصدى لها الحارس) وماتيس تيل (تصدى الحارس).

وعلى استاد فريولي، نزل لاعبو الفريقين لأرض الملعب واصطفوا أمام لافتة من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) وضعت أمام اللاعبين وحملت عبارة “أوقفوا قتل الاطفال …أوقفوا قتل المدنيين” في إشارة لضحايا الصراع الدائر في غزة.

وجاءت أولى الهجمات الخطيرة في الدقيقة 23 عبر ريتشارليسون الذي استخلص الكرة إثر خطأ دفاعي وسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس الفرنسي شيفالييه، المنضم حديثا لسان جيرمان، تصدى لها بصعوبة.

وكاد محمد قدوس أن يضيف الهدف الثاني لتوتنهام، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن العارضة تصدت لمحاولته.

وهدد كيفن دانسو مرمى سان جيرمان بضربة رأس ذهبت بجوار القائم في مستهل الشوط الثاني.

وتسلل التوتر إلى بعض لاعبي سان جيرمان بعد الهدف الثاني لتوتنهام وحصل كل من برادلي باركولا ووليام باتشو على إنذار في الدقيقتين 56 و58 بداعي الخشونة.

وفي الدقيقة 66، سدد ديزريه دوي كرة قوية من حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس توتنهام ببراعة واستمرت الهجمة حتى وصلت الكرة إلى برادلي باركولا الذي سددها في الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

كذلك سدد ديمبلي كرة خطيرة في الدقيقة 88 لكن سولانكي تصدى لها برأسه.