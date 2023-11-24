سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بفوزه على موناكو

قدم باريس سان جيرمان أداء رائعا في الفوز 5-2 على ضيفه موناكو ليحكم قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وارتفع رصيد فريق المدرب لويس إنريكي إلى 30 نقطة بفارق أربع نقاط أمام نيس ثاني الترتيب، الذي يستضيف تولوز بعد غد الأحد. ويحتل موناكو المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 18 عندما استغل جونزالو راموس ارتداد الكرة من فيليب كون حارس مرمى موناكو قبل أن يستغل تاكومي مينامينو خطأ ارتكبه جيانلويجي دوناروما ليدرك التعادل بعد أربع دقائق.

ووضع كيليان مبابي فريقه في المقدمة من جديد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء ليثبت أقدامه في صدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.

وأحرز عثمان ديمبلي هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 70 قبل أن يزيد زميله فيتينا غلة سان جيرمان من الأهداف من تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء بعدها بدقيقتين.

وقلص فورلاين بالوجون الفارق لصالح الفريق الضيف مستغلا تمريرة بينية متقنة من مينامينو في الدقيقة 75 لكن راندال كولو مواني سجل الهدف الخامس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويستضيف باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء المقبل منافسه الإنجليزي نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.