سان جيرمان يفوز بصعوبة على نانت ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

سجل راندال كولو مواني هدفا في الدقائق الأخيرة ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على نانت اليوم السبت، في ثامن انتصار على التوالي يحققه حامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ليعزز صدارته للترتيب.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 36 نقطة بفارق ست نقاط عن موناكو الذي تغلب على ستاد رين 2-1.

ويملك نيس صاحب المركز الثالث 29 نقطة ويستضيف ستاد رانس غدا الأحد.

افتتح برادلي باركولا التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 41 بعدما وجد مساحة بعد انطلاقة فردية في الجهة اليسرى ليسدد من مسافة قريبة مسجلا هدفه الأول منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف.

وأدرك مصطفى محمد التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 55 من ركلة ركنية مستغلا خطأ دفاعي ويسجل بضربة رأس من مسافة قريبة في شباك الحارس أرناو تيناس الذي شارك بدلا من جيانلويجي دوناروما الموقوف.

وأعاد كولو مواني التقدم لباريس سان جيرمان قبل سبع دقائق من النهاية بعدما استغل كرة ارتدت من حارس الضيوف الذي تصدى أولا لمحاولة من كرة ثابتة ليسجل في مرمى فريقه السابق.

وأبلغ كولو مواني محطة (كنال بلوس) “من الجيد أن ألتقي بزملائي السابقين مجددا. لقد كان شعورا غريبا أن أكون في الفريق المنافس”.

وأضاف “كان علينا حصد النقاط الثلاث اليوم. قدمنا أداء جيدا وهذا مطمئن حتى وإن لم نتمكن من استغلال بعض الفرص، كانت المباراة تحت سيطرتنا”.

ويحل فريق المدرب لويس إنريكي ضيفا على بروسيا دورتموند في مباراة مهمة بالمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف اللاعب الفرنسي الدولي “كنا نجتهد في عملنا طوال الأسبوع استعدادا للمباراة المقبلة. نحن واثقون تماما ونعرف أن أمامنا مباراة كبيرة. لدينا تشكيلة قوية جدا لذا نحن واثقون للغاية قبل مواجهة دورتموند”.