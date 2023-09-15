"سان جيرمان" يوافق على مشاركة نجمه الكوريّ في الألعاب الآسيويّة

أعلن اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم اليوم الجمعة، أن نادي باريس سان جيرمان وافق على انضمام لاعب الوسط لي كانج-إن للمنتخب، خلال دور المجموعات في دورة الألعاب الآسيوية.

وقال الاتحاد الكوري إنّه توصل إلى اتفاق مع بطل الدوري الفرنسي في وقت متأخر أمس الخميس، ليسمح بمغادرة لي بعد المباراة الأولى لسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء المقبل.

إذ إنّ الأندية ليست مجبرة على ترك لاعبيها لخوض الألعاب الآسيوية لإقامة الدورة خارج الفترة الرسمية للاتحاد الدولي (الفيفا).

وتنطلق الألعاب الآسيوية، التي تأجلت من 2022 بسبب وباء كوفيد-19، يوم 23 سبتمبر/ أيلول الجاري وتستمر حتى الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول في هانغتشو في الصين.

وتقام بطولة كرة القدم للرجال بدءًا من 19 سبتمبر/ أيلول، وتستهل كوريا الجنوبية مشوارها أمام الكويت سعيًا لتحقيق الميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، كما تواجه تايلاند والبحرين ضمن المجموعة الخامسة.

وانضم لي (22 عامًا) إلى سان جيرمان من ريال مايوركا في يوليو/ تموز الماضي وبدأ أساسيًا في أول مباراتين بالدوري الفرنسي ثم غاب بسبب إصابة عضلية منذ 22 أغسطس/ آب.

ومن المتوقع أن يكون متاحًا في المباراة الثالثة لكوريا الجنوبية في دور المجموعات.