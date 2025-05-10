ساوثامبتون يتجنب رقماً قياسياً سيئاً بعد تعادل مفاجيء مع مانشستر سيتي

اقتنص ساوثامبتون نقطة في تعادل سلبي مفاجيء مع ضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، ما يعني أنه تجنب تقاسم صدارة قائمة الفريق الأسوأ في تاريخ المسابقة.

وكان ساوثامبتون، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، على وشك معادلة رصيد ديربي كاونتي صاحب الرصيد الأدني في موسم واحد والذي بلغ 11 نقطة في موسم 2007-2008، لكن التعادل رفع رصيده إلى 12 نقطة مما دفع جماهيره في ملعب سانت ماري تغني احتفالا بنقطة التعادل.

وظل مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في المركز الثالث في الترتيب برصيد 65 نقطة مع تبقي مباراتين في سعيه للتأهل لدوري أبطال أوروبا رغم أن نيوكاسل يونايتد وتشيلسي يتأخران عنه بفارق نقطتين فقط بينما يتأخر نوتنجهام فورست بأربع نقاط لكن الأندية الثلاثة خاضت مباراة أقل.

وشارك إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي لاول مرة منذ ستة أسابيع، وسيطر الضيوف على المباراة وأطلق لاعبو سيتي 26 تسديدة مقابل اثنتين فقط لصاحب الأرض، لكن ساوثامبتون دافع بعدد كبير خاصة في الدقائق الأخيرة ليحرمهم من التسجيل.

وأطلق المصري عمر مرموش تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع لتصبح أفضل فرصة لمانشستر سيتي في المباراة.