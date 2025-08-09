ساوثامبتون يقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة ويهزم ريكسهام في دوري الدرجة الثانية

سجل ساوثامبتون ثنائية في الدقائق الأخيرة ليفوز 2-1 على ريكسهام اليوم السبت ويفسد عودته المبهرة إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم والتي بدت أشبه بسيناريو هوليوودي كتبه مالكاه الشهيران رايان رينولدز وروبرت مكيلهيني.

وتقدم ريكسهام في النتيجة بهدف سجله جوش وينداس من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وبدا أنه يستمتع بعودة الأحلام إلى الدرجة الثانية بعد غياب 43 عاما إلى أن أدرك رايان مانينج التعادل في الدقيقة 90 ثم سجل جاك ستيفنز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وعاد ريكسهام الذي عاد إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ عام 1982 بعدما صعد عبر درجات الدوري الإنجليزي ثلاث مرات تواليا.

ربما أعادت الهزيمة ريكسهام إلى أرض الواقع بعد صعوده الصاروخي منذ أن استحوذ عليه رينولدز ومكيلهيني في 2021، لكنه أظهر أنه قادر على مقارعة الكبار هذا الموسم.