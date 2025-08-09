السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ساوثامبتون يقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة ويهزم ريكسهام في دوري الدرجة الثانية

منذ 10 دقائق
ملعب كرة قدم - رويترز

ملعب كرة قدم - رويترز

A A A
طباعة المقال

سجل ساوثامبتون ثنائية في الدقائق الأخيرة ليفوز 2-1 على ريكسهام اليوم السبت ويفسد عودته المبهرة إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم والتي بدت أشبه بسيناريو هوليوودي كتبه مالكاه الشهيران رايان رينولدز وروبرت مكيلهيني.

وتقدم ريكسهام في النتيجة بهدف سجله جوش وينداس من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وبدا أنه يستمتع بعودة الأحلام إلى الدرجة الثانية بعد غياب 43 عاما إلى أن أدرك رايان مانينج التعادل في الدقيقة 90 ثم سجل جاك ستيفنز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وعاد ريكسهام الذي عاد إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ عام 1982 بعدما صعد عبر درجات الدوري الإنجليزي ثلاث مرات تواليا.

ربما أعادت الهزيمة ريكسهام إلى أرض الواقع بعد صعوده الصاروخي منذ أن استحوذ عليه رينولدز ومكيلهيني في 2021، لكنه أظهر أنه قادر على مقارعة الكبار هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو
يونايتد يتعاقد مع المهاجم سيسكو من لايبزيغ
جونزالو جارسيا
ريال مدريد يمدد تعاقده مع جونزالو جارسيا حتى 2030
ملعب تنس - رويترز
بسبب الإصابات.. بادوسا تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الأكثر قراءة

السراي الحكومي
وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
النائب بيار بو عاصي
بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!