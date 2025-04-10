ساينز سائق فورمولا 1 يواجه غرامة أخرى بسبب ألفاظ غير لائقة

قد يتعرض كارلوس ساينز سائق فريق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباق فورمولا 1 للسيارات لغرامة كبيرة أخرى بعد تلفظه بكلمات غير لائقة اليوم الخميس أثناء الدفاع عن تأخره الذي كلفه 10 آلاف يورو (11196 دولارا) في اليابان مطلع الأسبوع.

وفُرضت على السائق الإسباني غرامة قدرها 20 ألف يورو، تم تعليق نصفها، بعد أن تسبب “ألم في المعدة” في تأخره عن مراسم عزف السلام الوطني قبل سباق جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا يوم الأحد الماضي.

وقال في مؤتمر صحفي نظمة الاتحاد الدولي للسيارات على هامش سباق جائزة البحرين الكبرى “لا أعرف إن كنت سأتعرض لغرامة أخرى بسبب قول هذا، لكن هراء يحدث. هكذا هي الأمور. هكذا تسير أحيانا”.

وأكد مندوب الاتحاد الدولي للسيارات، الذي كان حاضرا في الغرفة، أنه يتم تقييم واقعة ساينز وقد تُحال إلى المراقبين للنظر فيها يوم الجمعة.

وتصدت فورمولا 1 بقيادة محمد بن سليم لاستخدام اللغة غير اللائقة في المؤتمرات الصحفية.

وتعين على ماكس فرستابن بطل العالم أربع مرات تنفيذ “عمل من أجل الخدمة المجتمعية” في رواندا عقابا على السباب خلال مؤتمر صحفي جائزة سنغافورة الكبرى في سبتمبر أيلول الماضي.

وفرضت التعديلات اللاحقة على قانون الاتحاد الدولي للسيارات التي نشرت في يناير كانون الثاني الماضي عقوبات صارمة تصل إلى الغرامة 40 ألف يورو في أول مخالفة وترتفع إلى 80 ألفا في المرة الثانية.

وتؤدي المخالفة الثالثة إلى غرامة قدرها 120 ألف يورو مع الإيقاف لمدة شهر وخصم نقاط البطولة.

وقال ساينز إنه من المؤيدين بشدة للالتزام بالمواعيد لا سيما أثناء عزف النشيد الوطني الذي يحضره جميع المسؤولين.

وأوضح “كنت أول شخص يرفع يده ويقول: تأخرت. أعتذر بسبب ذلك”.

وأضاف “في الوقت ذاته، تأخرت خمس ثوان. أن أتأخر خمس ثوان وأضطر لدفع 10 آلاف أو أيا كان مبلغ الغرامة، فبالنسبة لي، من غير الوارد أن نضطر لدفع هذه الغرامات”.

وتابع “بسبب خمس ثوان، هذا محبط. أتمنى أن يخبرني أحدهم أين سيذهب مبلغ 10 آلاف يورو هذا ويقولون: حسنا، على الأقل وُجه لعمل صالح. أتطلع إلى رؤية أين سيذهب”.

ونفى مندوب الاتحاد الدولي للسيارات تأكيد ساينز بأنه تأخر خمس ثوان فقط وقال إنه كاميرا صورت السائق الإسباني وهو يركض أثناء عزف النشيد الوطني.

ولم يظهر لاندو نوريس زميل ساينز السابق في فريق مكلارين ومتصدر البطولة أي تعاطف مع صديقه.

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان ينبغي تغريم ساينز، رد قائلا “ربما لأنهم طلبوا منا عدم السباب”.

(الدولار = 0.8932 يورو)