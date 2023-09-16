ساينز سائق فيراري الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في سنغافورة

حقق كارلوس ساينز سائق فيراري أسرع لفة مجددا في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات متفوقا على جورج راسل سائق مرسيدس ولاندو نوريس سائق مكلارين.

وكان ساينز قد سجل أسرع لفة في تجارب أمس الجمعة، لكن السائق الإسباني قلص زمن اللفة السبت ليسجل دقيقة واحدة و32.065 ثانية.

وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام في المركز الرابع، ما يعني أن أربعة فرق مختلفة احتلت أول أربعة مراكز.

وقال السائق الهولندي، الساعي للفوز بالسباق رقم 11 على التوالي وهو إنجاز لا سابق له، إنه عانى من عدم تماسك إطاراته الخلفية.

وكان شارل لوكلير زميل ساينز في المركز الخامس متفوقا على لويس هاميلتون سائق مرسيدس.