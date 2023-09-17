ساينز يتوج بجائزة سنغافورة للفورمولا 1 وينهي هيمنة رد بول

فاز الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بسباق جائزة سنغافورة الكبرى لينهي سلسلة انتصارات ماكس فرستابن عند عشرة سباقات متتالية وآمال رد بول في الخروج بموسم مثالي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وجاء البريطاني لاندو نوريس في المركز الثاني مع مكلارين، فيما حجز لويس هاميلتون سائق مرسيدس المكان الأخير على منصة التتويج.

وفشل رد بول في الصعود على منصة التتويج للمرة الأولى منذ جائزة البرازيل الكبرى في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

وهذا هو الفوز الأول لفريق غير رد بول هذا الموسم.

وفي سباق غلبت عليه الخطط، قدم ساينز أداء مثاليا من مركز أول المنطلقين، وتعامل مع إطاراته بحرص كما ساعد زميله السابق نوريس على الصمود أمام هجوم ثنائي مرسيدس قرب النهاية.

وانسحب جورج راسل سائق مرسيدس من السباق عندما كان في المركز الثالث ويحاول تجاوز نوريس في اللفة الأخيرة.

وقال ساينز بعد تحقيق الفوز الثاني في مسيرته مع فيراري “سيطرنا على السباق. قمنا بما يجب علينا. قدمنا أداء مثاليا وحققنا المركز الأول وأنا واثق من شعور إيطاليا وفيراري بالفخر والسعادة اليوم.

“نزول سيارة الأمان أجبرنا على التوقف بشكل مبكر عما كنا نريد، وكنت أدرك أن الفترة الأخيرة ستكون طويلة وصعبة… النهاية كانت متكافئة لكني منحت لاندو فرصة استخدام الجناح الخلفي المتحرك لمساعدته وفي النهاية حسمنا المركز الأول”.

وتعامل ساينز مع إطاراته الصلبة بعناية على مدار 42 لفة ليمنح فيراري أول انتصار منذ فوز شارل لوكلير في النمسا في يوليو تموز من العام الماضي.

وفاز رد بول في 15 سباقا متتاليا منذ نهاية الموسم الماضي لكنه بدا بعيدا عن مستواه بعد فشل فرستابن وبيريز في التأهل بين أول عشرة مراكز أمس السبت.

وانطلق فرستابن، بطل العالم مرتين، من المركز 11 واحتل المركز الخامس، فيما جاء بيريز، أقرب منافسي فرستابن على اللقب والفائز في سنغافورة في العام الماضي، ثامنا.

ولم يسبق أن فاز فريق بجميع السباقات في موسم شهد أكثر من عشر جولات.

وعزز السائق الهولندي تصدره لبطولة العالم بفارق 151 نقطة عن زميله المكسيكي قبل سبعة سباقات من النهاية.

* لوسون يحصد أولى نقاطه

تقدم هاميلتون إلى المركز الثالث في الترتيب العام للمرة الأولى هذا الموسم متقدما على فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي خرج خالي الوفاض بعد اكتفائه بالمركز 15.

واحتل لوكلير المركز الرابع، فيما جاء بيير جاسلي سادسا مع ألبين وخلفه الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين.

وحصد المبتدئ النيوزيلندي ليام لوسون، الذي يشارك بدلا من الأسترالي دانييل ريكاردو المصاب، أولى نقاطه في البطولة باحتلاله المركز التاسع.

ونال كيفن ماجنوسن النقطة الأخيرة في السباق لصالح هاس.

وقلص مرسيدس الفارق في بطولة الصانعين مع رد بول إلى 308 نقاط، حيث سيضطر الفريق النمساوي للانتظار حتى الأسبوع المقبل على الأقل لضمان اللقب.

ونزلت سيارة الأمان إلى الحلبة في اللفة 20 بعد اصطدام لوجان سارجنت سائق وليامز بالحائط وتناثر حطام الجناح الأمامي في سيارته على أرض الحلبة.

وخضع كل السائقين لوقفة صيانة ما عدا ثنائي رد بول وفالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.

وتقدم فرستابن إلى المركز الثاني وبيريز إلى الرابع لكن مع تآكل الإطارات تراجعا في الترتيب.

وتم استخدام سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 44 بعد توقف سيارة إستيبان أوكون سائق ألبين بجانب الحلبة ليخضع ثنائي مرسيدس لوقفة صيانة لاستخدام إطارات جديدة.

وهيأ ذلك الطريق أمام نهاية مثيرة حيث قلص راسل وهاميلتون الفارق الكبير ونجحا في تجاوز لوكلير وتفرغا لمطاردة نوريس.

لكن راسل فقد السيطرة بعد اصطدامه بالحائط ليخرج من السباق بينما كان في المركز الثالث.

وقال راسل وهو آخر من يحقق الفوز من خارج رد بول “أعتقد أنني كنت سأفوز لو نجحت في تجاوز لاندو عندما اتيحت الفرصة. أعتقد أنه كان بإمكاني تجاوز كارلوس. ثم فقدت التركيز لوهلة في اللفة الأخيرة لينتهي الأمر”.