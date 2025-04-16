سباق بريطانيا للدراجات للسيدات ينتهي في جلاسجو هذا العام

قال منظمون اليوم الأربعاء إن جلاسجو ستستضيف المرحلة الأخيرة من سباق بريطانيا للدراجات للسيدات في يونيو حزيران المقبل بينما يتجه السباق إلى اسكتلندا لأول مرة.

وستضم النسخة 25 من السباق أربع مراحل. ستقام المرحلتان الأوليتان في متنزه يوركشاير مورز الوطني قبل المرحلة الثالثة التي تقام على الحدود الاسكتلندية.

من المقرر أن يختتم السباق الذي سيقام ضمن الجولة العالمية لسباقات السيدات التابعة للاتحاد الدولي للدراجات في جلاسجو في 8 يونيو حزيران المقبل.

وقال جوناثان داي المدير الإداري لسباقات الدراجات البريطانية “نحن سعداء باستضافة مجموعة من أفضل الفرق ومتسابقات الدراجات في العالم في مجتمعاتنا في يونيو المقبل كجزء من الجولة العالمية لسباقات السيدات ولإظهار أفضل ما لدينا من مميزات وتضاريس عبر ما ستكون عبارة عن أربع مراحل صعبة”.

وأضاف “الطرق الحدودية الاسكتلندية توفر مكانا رائعا للتسابق، في حين أن إنهاء السباق بشكل عام في قلب مدينة كبيرة مثل جلاسجو سيكون طريقة رائعة لاختتام جولة هذا العام”.

وفازت البلجيكية لوتي كوبيكي بسباق العام الماضي الذي بدأ في شمال ويلز وانتهى في مانشستر.