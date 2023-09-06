سبالينكا تبلغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة

فازت أرينا سبالينكا المصنفة الثانية 6-1 و6-4 على الصينية تشينغ قين وين في ملعب آرثر آش، لتبلغ الدور قبل النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.

وأنهت سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء بذلك مشوار منافستها الصينية المصنفة 23 في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وتفوقت سبالينكا، التي ستتصدر التصنيف العالمي الأسبوع المقبل، على تشينغ بعد 17 ضربة ناجحة ولم تتعرض لأي كسر للإرسال.

ولم تكن تشينغ قد بلغت دور الثمانية في واحدة من البطولات الأربع الكبرى سابقا، وعانت كثيرا واضطرت لارتكاب 23 خطأ سهلا.

وستلعب سبالينكا في قبل النهائي ضد الأمريكية ماديسون كيز أو ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون.

وقالت سبالينكا التي خسرت في الدور قبل النهائي في آخر مشاركتين بأمريكا المفتوحة “أنا سعيدة جدا بالفوز عليها… أنا سعيدة جدا بأدائي”.

وأضافت “سأفعل كل شيء ممكن حتى أستمر حتى النهاية”.

ولم تخسر سبالينكا أي مجموعة هذا العام في فلاشينج ميدوز، وفازت بأول خمسة أشواط في المباراة، وقدمت أداء مثاليا في أول مجموعة.

وتحسنت تشينغ في المجموعة الثانية وأجبرت سبالينكا على بذل المزيد من الجهد والركض كثيرا، وفازت بتبادل للكرة وصل إلى 21 ضربة بالشوط الخامس.

لكن اللاعبة الصينية ساعدت سبالينكا على كسر إرسالها عندما ارتكبت خطأين مزدوجين في الشوط السابع، ولم تتمكن من التعافي بعد ذلك، وانتهت المواجهة بضربة خلفية في الشبكة في نقطة المباراة.