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سبالينكا تتألق في أول مباراة كمصنفة أولى عالمياً

منذ 41 دقيقة
أرينا سبالينكا

أرينا سبالينكا

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في أول مباراة كمصنفة أولى عالميا، تفوقت أرينا سبالينكا 6-1 و6-2 على صوفيا كينين في بطولة الصين المفتوحة للتنس الأحد بينما خسرت ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون 1-6 و6-4 و6-1 أمام أنهيلينا كالينينا.

وعادت سبالينكا، التي تخطت إيجا شيانتيك إلى صدارة التصنيف بعد وصولها لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي، إلى المنافسات في الصين.

ولم تواجه لاعبة روسيا البيضاء أي نقطة للكسر في مباراتها الأولى بالبطولة التي استغرقت 67 دقيقة لعبت خلالها 22 ضربة فوز.

وبهذا تثأر سبالينكا لخسارتها أمام كينين بطلة أستراليا المفتوحة 2020 في الدور الثاني في روما هذا الموسم.

وتواجه سبالينكا (25 عاما) في الدور المقبل كاتي بولتر أو ماجدالينا فريخ.

لكن التشيكية فوندروسوفا المصنفة الثامنة عالميا لم تتمكن من اجتياز عقبة كالينينا رغم بدايتها القوية لأول لقاء يجمع بينهما.

وفي منافسات الرجال، حجز الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا مقعده في دور الثمانية بفوزه 6-2 و6-2 على الإيطالي لورينتسو موسيتي ليحقق انتصاره رقم 60 هذا الموسم.

ويواجه في الدور المقبل كاسبر رود المصنف السابع في البطولة الذي تغلب 1-6 و7-5 و7-6 على توماس مارتن إتشيفري.

    المصدر :
  • رويترز

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