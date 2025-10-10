"سبالينكا" تتغلّب على بيجولا وتبلغ النهائي

مددت أرينا سبالينكا مسيرتها الخالية من الهزائم في بطولة ووهان المفتوحة للتنس إلى 20 مباراة بفوزها 6-3 و6-3 على إيلينا ريباكينا الجمعة لتواصل سعيها للفوز باللقب الرابع تواليا بعدما ضربت موعدا في قبل النهائي مع جيسيكا بيجولا.

وفي المواجهة 13 بينهما في أكبر المحافل الدولية بما في ذلك نهائي أستراليا المفتوحة 2023، كانت سبالينكا البادئة بمهاجمة ريباكينا وكسرت إرسالها في الشوط الثامن بضربة أمامية قوية.

وحسمت سبالينكا، التي فازت بلقب ووهان في 2018 و2019 ومرة أخرى العام الماضي بعد عودة البطولة عقب جائحة كوفيد-19، المجموعة الافتتاحية لصالحها وكسرت إرسال ريباكينا في الشوط الأول من المجموعة التالية لتحكم قبضتها.

وأنهت المصنفة الأولى عالميا المباراة لصالحها رغم بعض المشاكل مع ضربات الإرسال في وقت متأخر لتعزز سجل الفوز والخسارة أمام ريباكينا إلى 8-5 وتثأر قليلا من الهزيمة أمام لاعبة قازاخستان في آخر مواجهة بينهما هذا العام في سينسناتي.

وستواجه لاعبة روسيا البيضاء صاحبة الضربات القوية منافستها الأمريكية بيجولا، التي عدلت تأخرها لتتغلب على التشيكية كاترينا سينياكوفا 2-6 و6-صفر و6-3 لتحقق فوزها رقم 50 هذا الموسم وتعزز فرصها في التأهل للبطولة الختامية الشهر المقبل.

وفازت سبالينكا بثماني من أصل 10 مواجهات لها مع بيجولا بما في ذلك نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي.

وتلتقي الألمانية لورا سيجموند مع الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة في دور الثمانية في وقت لاحق اليوم الجمعة قبل أن تلتقي البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الثانية مع الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة السابعة في إعادة لنهائي فرنسا المفتوحة 2024.