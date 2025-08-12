سبالينكا تتفوق على رادوكانو في بطولة سينسناتي وسينر يجتاز اختبار ديالو

أبقت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا على آمالها في الدفاع عن لقب بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس بفوزها 7-6 و4-6 و7-6 على إيما رادوكانو في مباراة ماراثونية بالدور الثالث أمس الاثنين، بينما تغلب المصنف الأول في منافسات الرجال يانيك سينر على الكندي جابرييل ديالو.

وبعد مواجهتهما في الدور الثالث أيضا في بطولة ويمبلدون الشهر الماضي، قدمت سبالينكا ورادوكانو مباراة ملحمية أخرى شهدت 13 تعادلا في أحد أشواط المجموعة الثالثة قبل أن تحسم لاعبة روسيا البيضاء (27 عاما) الفوز في ثلاث ساعات وتسع دقائق.

واعتمدت سبالينكا على إرسالها القوي المعتاد للصمود في اللحظات الحاسمة وفازت بشوطين فاصلين لترفع رصيدها إلى 18 انتصارا هذا الموسم وهو أعلى رقم لأي لاعبة في منافسات الفردي للسيدات في عصر الاحتراف.

ورغم الهزيمة، يبدو أن رادوكانو استعادت أفضل مستوياتها في الوقت المناسب قبل بطولة أمريكا المفتوحة هذا الشهر في ملاعب فلاشينج ميدوز حيث فازت باللقب عام 2021. وتفوقت اللاعبة البريطانية (22 عاما) على سبالينكا في إجمالي النقاط التي فازت بها بنتيجة 125-123.

وقالت سبالينكا عن رادوكانو “أنا سعيدة جدا برؤيتها بصحة جيدة. أرى أنها تتحسن. سعيدة بتجاوز هذه المباراة. أتمنى حقا أن أحصل على يوم راحة غدا (اليوم)”.

وتواجه سبالينكا في الدور المقبل الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو.

وبلغت حامل اللقب سينر إلى دور الستة عشر بفوزه 6-2 و7-6 على ديالو ليوسع سلسلة انتصاراته على الملاعب الصلبة إلى 23 مباراة.

ويواجه اللاعب الإيطالي (23 عاما)، والذي حصد أربع ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وتأخرت مباراته مع ديالو بسبب إنذار حريق قبل أن يواصل اللاعبان المباراة رغم الضوضاء، في الدور المقبل الفائز من مباراة تومي بول وأدريان مانارينو.

وقال سينر “أشعر أن اليوم كان صعبا للغاية. كان إرساله جيدا للغاية خاصة في المجموعة الثانية. أمام اللاعبين أصحاب الإرسال القوي عليك دائما إيجاد التوازن الأمثل في الخط الخلفي من الملعب.

“واجهت بعض الصعوبات. لكنني ما زلت سعيدا جدا. أحتاج إلى مثل هذه المباريات الصعبة… لأعتاد على المواقف الصعبة. أنا سعيد جدا لأن هذا حدث قبل إحدى البطولات الأربع الكبرى”.

وأضاف اللاعب الإيطالي “سعيد بهذا اليوم (أمس). هل يمكنني تحسين الأمور؟ نعم. لكن ليس كل يوم متشابها. لذلك أنا سعيد جدا”.