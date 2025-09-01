سبالينكا تسحق بوكسا لتتأهل إلى دور الثمانية في أمريكا المفتوحة

سحقت أرينا سبالينكا حاملة اللقب الإسبانية غير المصنفة كريستينا بوكسا بنتيجة 6-1 و6-4 لتعود إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين، وتواصل محاولاتها لتحقيق أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى هذا العام، بعد خسارة نهائيين كبيرين.

وحققت المصنفة الأولى عالميا، التي خسرت في نهائي بطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحتين، أسهل انتصار لها في نيويورك هذا العام، لتقترب من أن تصبح أول امرأة منذ سيرينا وليامز (2012-2014) تفوز بلقب أمريكا المفتوحة أكثر من مرة تواليا.

وساعد كسر مبكر للإرسال في المجموعة الافتتاحية سبالينكا على أخذ زمام المبادرة وتقدمت 5-1 بفضل ضربة ساحقة من على الشبكة قبل أن تحسم المجموعة بسهولة في 27 دقيقة فقط بينما لم تجد منافستها المتوترة أي حلول.

استخدمت المصنفة الأولى (27 عاما)، والفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، كل خبرتها لإخماد انتفاضة بوكسا التي استعادت قوتها فجأة، بعد أن لعبت سبالينكا ضربة أمامية قوية كسرت بها إرسال الإسبانية في الشوط الخامس من المجموعة الثانية.

وبعد ذلك لوحت بوكسا بذراعيها وكأنها تقود الجماهير المتحمسة في ملعب لويس أرمسترونج بعدما تأخرت 3-4 بعد شوط مثير استمر لأكثر من عشر دقائق، لكن سبالينكا واصلت تقدمها بهدوء حتى ضمنت الفوز بسهولة.

وستلعب سبالينكا التي وصلت الآن إلى دور الثمانية على الأقل في آخر 12 بطولة كبرى شاركت فيها، ضد التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في دور الثمانية.