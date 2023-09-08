سبالينكا تنتفض بشكل رائع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

انتفضت أرينا سبالينكا، المصنفة الثانية، في إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس بشكل رائع لتهزم ماديسون كيز صفر-6 و7-6 و7-6 الجمعة وتحرم جماهير الولايات المتحدة من نهائي محلي خالص لفردي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وستحاول سبالينكا الآن إثارة المزيد من خيبة الأمل لدى الجماهير المحلية في النهائي غدا السبت 8\9\2023 عندما تواجه كوكو جوف التي تغلبت على كارولينا موخوفا 6-4 و7-5 في مباراة توقفت لمدة ساعة تقريبا عندما وقف ناشط بيئي عاري القدمين في ملعب آرثر آش.

وكانت الجماهير التي احتشدت بالملعب بالأعلام الأمريكية وتستعد للاحتفال بالوصول إلى النهائي الذي كانوا يأملون فيه عندما تغلبت كيز على لاعبة روسيا البيضاء في المجموعة الأولى وتقدمت 5-3 في الثانية لتضمن مكانا في النهائي.

لكن سبالينكا كان لها رأي آخر.

وبدأت انتفاضتها بكسر إرسال كيز لتعود بالنتيجة 5-4 ومواصلة المباراة. وحسمت لاعبة روسيا البيضاء المباراة بفضل شوطين فاصلين في وقت لاحق لتصل إلى ثاني نهائي لها في البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم.

وفي مباراة بين اثنتين من أكثر اللاعبات قوة في الضربات، خرجت كيز بقوة لتسيطر على لاعبة روسيا البيضاء التي ستتصدر التصنيف العالمي عندما يتم تحديثه يوم الاثنين المقبل.

ومن خلال امتصاص طاقة جماهير أصحاب الأرض، أطلقت المصنفة 17 العنان لوابل من الضربات الناجحة وكسرت إرسال سبالينكا ثلاث مرات لتفتتح المباراة بنتيجة 6-صفر.

وكسرت كيز إرسال بطلة أستراليا المفتوحة للمرة الرابعة لتتقدم 2-1 في الثانية لتترك سبالينكا المحبطة تصرخ وتحطم مضربها.

لكن مع إرسال كيز للحصول على مكان في النهائي، ظهرت سبالينكا التي يخشاها اللاعبون أخيرا.

وحصلت لاعبة روسيا البيضاء على أول كسر لإرسال منافستها في المباراة حيث ذهبت المجموعة إلى شوط فاصل وفازت به 7-1، لترسل المباراة إلى المجموعة الثالثة وقبل دقائق لم يكن أحد يتوقع ذلك.

ومع تزايد التوتر تأثرت المباراة وتبادلت اللاعبات كسر الإرسال في المجموعة الثالثة المتكافئة التي انتهت بشوط فاصل رائع سيطرت عليه سبالينكا مرة أخرى لتفوز 10-5.