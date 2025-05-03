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سبالينكا تهزم جوف وتتوج ببطولة مدريد المفتوحة للتنس

منذ ساعة واحدة
أرينا سبالينكا

أرينا سبالينكا

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‭ ‬أحبطت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا انتفاضة في المجموعة الثانية لتفوز 6-3 و7-6 على كوكو جوف لتحسم لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس للمرة الثالثة، محققة لقبها الثالث ضمن بطولات اتحاد المحترفات هذا العام.

وهيمنت سبالينكا على بداية المباراة وفازت بأربعة أشواط متتالية دون خسارة أي نقطة لتتقدم 4-1 في المجموعة الأولى. ورغم أن كوكو، المصنفة الرابعة في البطولة كسرت إرسال منافستها لتعدل النتيجة 4-2 فإن لاعبة روسيا البيضاء حسمت المجموعة بفضل كسر آخر للإرسال.

وكسرت جوف إرسال سبالينكا لتتقدم 2-1 في المجموعة الثانية وتمكنت من توسيع الفارق إلى 5-3، لكن جوف ارتكبت خطأ مزدوجا على الإرسال في لحظة حاسمة لتسمح لسبالينكا بالعودة في النتيجة 5-5 ومضت في طريقها للفوز بالمباراة في شوط فاصل.

وبهذا تعادل سبالينكا، التي ستبلغ من العمر 27 عاما بعد غد الاثنين، الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة والذي تحمله بترا كفيتوفا.

    المصدر :
  • رويترز

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