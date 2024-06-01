"سبالينكا" تهزم صديقتها "بادوسا" وتتأهل للدور الرابع في بطولة فرنسا للتنس

نحت أرينا سبالينكا صداقتها مع الإسبانية باولا بادوسا جانبا بشكل مؤقت وحققت فوزا صعبا عليها 7-5 و6-1 اليوم السبت 1 حزيران/يونيو 2024، في الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لتواصل التقدم نحو تحقيق هدف التتويج للمرة الأولى بلقب رولان جاروس.

وترتبط اللاعبتان بعلاقة قوية منذ عام 2021، لكن ذلك لم يؤثر على حدة المنافسة خلال المجموعة الأولى المثيرة، إذ تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مبكرا قبل أن تهاجم بادوسا إرسال سبالينكا القوي في الشوط السادس، وتتقدم عليها عبر ضربة قوية لكرة ارتطمت بأعلى الشباك.

ودفع هذا سبالينكا (26 عاما)، بطلة أستراليا المفتوحة، للدخول في أجواء المنافسة بشكل أكبر وكسرت إرسال بادوسا ثم أطلقت صرخة قوبلت بتهليل كبير من جانب الجماهير بملعب فيليب شاترييه.

وقدمت لاعبة روسيا البيضاء التي وصلت إلى الدور قبل النهائي في رولان جاروس العام الماضي، ضربة أمامية قوية لتتقدم 6-5 ثم أدت ضربة خلفية مبهرة من العمق في طريقها لحسم المجموعة الأولى، لتدفع بذلك بادوسا المصنفة 139 على العالم ثمن الفرص الضائعة.

وقدمت بادوسا، المصنفة الثانية على العالم سابقا والتي عانت من مشكلة في الظهر خلال الأعوام الأخيرة بينما أحرزت سبالينكا لقبين في البطولات الكبرى، بداية متواضعة في المجموعة الثانية، إذ فازت سبالينكا بأربعة أشواط متتالية.

وتألقت سبالينكا في تنفيذ كرة قصيرة خلف الشبكة لتمهد الطريق أمام نقطة حاسمة ثم جاءت الضربة القاضية لمنافستها عبر خطأ سهل ارتكبته، وقد شهدت نهاية المباراة عناقا دافئا بين اللاعبتين عند الشبكة.