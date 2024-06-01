سبالينكا تواجه صديقتها المقربة بادوسا في رولان جاروس

ستلتقي الصديقتان المقربتان أرينا سبالينكا القادمة من روسيا والإسبانية باولا بادوسا في الدور الثالث من منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وستكون هذه سابع مواجهة بين اللاعبتين وثالث مباراة تجمع بينهما خلال العام الحالي بينما كان الفوز في آخر أربع مواجهات من نصيب سبالينكا بطلة فرنسا المفتوحة مرتين.

وعن اللقاء قالت سبالينكا “من الصعب دوما اللعب في مواجهة صديقتك. ويمكنني القول أفضل صديقة على مستوى البطولات.

“من الصعب دوما هذا لكننا نعرف كيف نتعامل مع الأمر. نعرف كيف نفرق بين الملعب والحياة. لذا تكون دوما معركة كبيرة ومنافسة كبيرة في مواجهتها. دائما أستمتع باللعب أمامها.”

وأشارت سبالينكا المصنفة الثانية عالميا إلى أن الأجواء بين لاعبات التنس أصبحت أكثر ودية عما كانت عليه في الماضي.

وفي مواجهة أخرى تلتقي المصنفة الرابعة إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان مع البلجيكية إليسه ميرتنز بينما تلتقي بطلة أمريكا المفتوحة سابقا بيانكا أندريسكو مع المصنفة 12 الإيطالية جاسمين باوليني.

وفي فردي الرجال يلتقي المصنف السابع النرويجي كاسبر رود وصيف البطل في السختين الماضيتين مع الأرجنتيني توماس مارتن إيتشفيري بينما يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب مع لورينتسو موسيتي.

وسيلتقي الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع مع الهولندي تالون جريكسبور بينما يلتقي المصنف الخامس الروسي دانييل ميدفيديف مع التشيكي توماس ماتشاك الذي هزم ديوكوفيتش بقبل نهائي بطولة جنيف المفتوحة الأسبوع الماضي.