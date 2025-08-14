سبالينكا وسينر يتقدمان في بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس

تأهلت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا بسهولة إلى دور الثمانية في بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس بفوزها 6-1 و7-5 على جيسيكا بوزاس مانيرو في وقت مبكر من اليوم الخميس، وتغلب المصنف الأول عالميا لدى الرجال يانيك سينر على أدريان مانارينو بعد تأخير طويل بسبب الأمطار.

وبعد معركة مثيرة في الدور الثالث مع إيما رادوكانو، كانت مهمة حاملة اللقب لدى السيدات سبالينكا أسهل ضد الإسبانية بوزاس مانيرو لتحقق انتصارها 50 هذا العام بعد ساعة واحدة و20 دقيقة.

وقالت سبالينكا “كنت متقدمة بكسر للإرسال، وارتكبت عدة أخطاء، وكسرت إرسالي بدورها”.

وأضافت “أنا سعيدة للفوز بمجموعتين دون رد، لم أكن أرغب في البقاء (في الملعب) لثلاث ساعات”.

وستواجه اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء بعد ذلك بطلة ويمبلدون 2022 إيلينا ريباكينا في نهائي مبكر، بعد أن قلبت لاعبة قازاخستان المصنفة التاسعة تأخرها بمجموعة لتتغلب على ماديسون كيز بطلة أستراليا المفتوحة بنتيجة 6-7 و6-4 و6-2.

وفي وقت سابق بلغت إيغا شيانتيك الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، دور الثمانية بفوزها 6-4 و6-4 على سورانا كريستيا، ورفعت البولندية المصنفة الثالثة سجلها المثالي أمام الرومانية إلى خمسة انتصارات دون هزيمة.

وقالت شيانتيك “لعبنا العديد من المباريات الصعبة، لذلك أعرف أن سورانا تستطيع ضرب الكرة جيدا، خاصة على الأرضيات الأسرع”.

وأضافت “لم تنجح العديد من إرسالاتي الأولى، لكنني سعيدة لأنني كنت قوية في إرسالاتي الثانية”.

وحققت مواطنتها البولندية ماغدا لينيت فوزها الثاني على واحدة من بين أفضل عشر مصنفات هذا الموسم بانتصارها 7-6 و3-6 و6-3 على الأمريكية جيسيكا بيجولا في مباراة الدور الثالث التي امتدت على مدار يومين بعد تعليقها أمس الأربعاء بسبب الأمطار.

تقدم سينر وألكاراز

في منافسات الرجال، واصل سينر حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 6-4 و7-6 على الفرنسي مانارينو، بعد توقف دام ثلاث ساعات تقريبا بسبب الأمطار.

وعانى اللاعب الإيطالي المتوج بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى لإيجاد إيقاعه، وفشل في شوط إرساله عندما كانت النتيجة 6-5 في المجموعة الثانية، لكنه حسم الشوط الفاصل بإرسالين ساحقين متتاليين ليحقق انتصاره 24 تواليا على الملاعب الصلبة.

وقال سينر “إنه (مانارينو) منافس قوي للغاية، إنه مختلف جدا عن اللاعبين الآخرين، ليس فقط لأنه أعسر لكن أيضا في طريقة ضربه للكرة. إنها منخفضة جدا”.

وأضاف “حاولت فقط أن ألعب الإرسال بطريقة جيدة، وحاولت أن أرى ما يمكنني فعله في أشواط الرد على الإرسال”.

ويلعب سينر ضد المصنف 23 الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم عندما يخوض دور الثمانية للمرة الخامسة هذا العام.

وصعد المصنف الثاني الإسباني كارلوس ألكاراز إلى دور الثمانية في إحدى بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة للمرة 18 في مسيرته، بتغلبه 6-1 و6-4 على الإيطالي لوكا ناردي.

وحقق اللاعب الفائز بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى، والذي بلغ دور الثمانية في سينسيناتي للمرة الثالثة، انتصاره 36 في آخر 38 مباراة.

وقال ألكاراز “كانت هذه مباراتي الأفضل حتى الآن في هذه البطولة”.

وأضاف “أنا سعيد جدا بطريقة شعوري بالكرة اليوم وطريقة تحركي. لقد اعتدت على الطقس والرطوبة والحرارة. أنا سعيد بالتأهل”.

ويلتقي ألكاراز في الدور المقبل مع الروسي المصنف التاسع أندريه روبليف الذي فاز 6-2 و6-3 على الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا.

وتأهل بن شيلتون الفائز ببطولة كندا المفتوحة، والذي توقفت مباراته أيضا بعد المجموعة الأولى، إلى دور الستة عشر بفوزه 7-6 و6-4 على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت أمس الأربعاء، وسيلعب المصنف الخامس الأمريكي ضد التشيكي ييري ليهيتشكا.

وصعد الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث، الذي أكمل فوزه 6-4 و6-4 على الأمريكي براندون ناكاشيما بعد تعليق المباراة ليلا عندما كان متقدما 5-4 في المجموعة الثانية، إلى دور الثمانية بعد أن اضطر الروسي كارين خاتشانوف إلى الانسحاب بداعي الإصابة عندما كان متأخرا 7-5 و3-صفر.

وحقق الفرنسي المتأهل من التصفيات تيرنس أتمان أكبر فوز في مسيرته بانتصاره المذهل 3-6 و7-5 و6-3 على الأمريكي تيلور فريتز المصنف الرابع، ليتأهل إلى دور الثمانية في إحدى بطولات الأساتذة من فئة الألف نقطة لأول مرة في مسيرته.

وسيلعب أتمان في الدور المقبل مع الدنمركي هولجر رونه المصف السابع، الذي تقدم بعد انسحاب الأمريكي فرنسيس تيافو المصنف العاشر بسبب إصابة في الظهر