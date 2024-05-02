"سبيرز" يخوض مباراتين في باريس من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

قالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، اليوم الخميس 2 أيار/مايو 2024، إن فيكتور ويمبانياما سيعود إلى بلده فرنسا في يناير كانون الثاني المقبل، عندما يخوض فريقه سان أنطونيو سبيرز مباراتين في الموسم الاعتيادي أمام إنديانا بيسرز في باريس.

وتقام المباراتان في 23 و25 يناير، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الرابطة مباراتين من الموسم الاعتيادي في العاصمة الفرنسية خلال موسم واحد. ولم تكشف الرابطة عن مكان إقامة المباراتين.

وكان ويمبانياما الاختيار الأول في عملية اختيار اللاعبين الجدد بالدوري في العام الماضي، ويعد المرشح الأوفر حظا لجائزة أفضل وجه جديد في العام إذ يبلغ متوسط ما يسجله في المباراة الواحدة 21.4 نقطة وسيطر على 10.6 كرة مرتدة و3.9 تمريرة حاسمة، كما يحتل الصدارة في عدد مرات التصدي بمتوسط 3.6 تصدي في المباراة الواحدة هذا الموسم.

ويضم بيسرز، الذي سيلعب في فرنسا للمرة الأولى، بين صفوفه حاليا تيريس هاليبورتون المشارك في مباراة كل النجوم 2024، وكذلك باسكال سياكام المتوج بلقب الدوري سابقا والمشارك مرتين في مباراة كل النجوم.

وقال مارك تاتوم نائب مفوض دوري السلة الأمريكي في بيان صحفي “عودة سان أنطونيو سبيرز وفيكتور ويمبانياما إلى باريس لمواجهة تيريس هاليبورتون وإنديانا بيسرز ستشكل لحظة بارزة لنمو كرة السلة في أوروبا”.