ستونز يغيب عن إنجلترا في مباراتي أندروا وصربيا بتصفيات كأس العالم

منذ ساعتين
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2025 4:46 مساءً
جون ستونز

قال توماس توخيل مدرب إنجلترا إن المدافع جون ستونز سيغيب عن مباراتي أندورا وصربيا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، إذ انسحب لاعب مانشستر سيتي بسبب إصابة عضلية.

وتلتقي إنجلترا مع أندورا في برمنجهام غدا السبت ثم تحل ضيفة على صربيا يوم الثلاثاء.

وقال توخيل إنه لا يمكن المخاطرة بإشراك ستونز في المباراتين المقبلتين، بعد أن وصف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في وقت سابق بأنه خيار “لا يحتاج إلى تفكير” ويمثل عنصرا متكاملا للفريق.

وخاض ستونز 83 مباراة دولية لكنه لم يشارك في أي مباراة مع المنتخب منذ أكتوبر تشرين الأول بسبب مشكلات الإصابات.

وقال توخيل للصحفيين اليوم الجمعة “لسوء الحظ، غادر جون (المعسكر) للتو، جاء إلى المعسكر وهو يعاني من مشكلات عضلية بسيطة ولم يتقدم كما كنا نعتقد ونأمل، لذلك غادر هذا الصباح”.

وأضاف “لن نخاطر معه، سواء أمام أندورا أو أمام صربيا”.

وتقتصر الخيارات المتاحة أمام المدرب الألماني لمركز قلب الدفاع على مارك غيهي وإزري كونسا وجاريل كوانساه ودان بيرن لاعب نيوكاسل.

وفشلت صفقة انتقال غيهي إلى ليفربول في اليوم الأخير من فترة الانتقالات بعد انسحاب ناديه كريستال بالاس من الاتفاق.

وقال توخيل “غيهي يبدو على ما يرام كما أنه مثير للإعجاب في الملعب، وقدم أداء جيدا خلال الأسبوعين الماضيين… هو المحرك الرئيسي لنجاح كريستال بالاس، وهو القائد، وقد قدم أداء رائعا للغاية في نهاية الموسم الماضي”.

    المصدر :
  • رويترز

