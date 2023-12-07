ستيفن كوري يقود وريورز للفوز على بليزرز بدوري السلة الأمريكي

أحرز ستيفن كوري 31 نقطة منها 22 في النصف الثاني كما سجل رمية ثلاثية قبل أخر 10 ثوان من عمر المواجهة ليقود فريقه جولدن ستيت وريورز للفوز على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز 110-106 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وحقق جولدن ستيت الانتصار بعد استراحة لمدة ثلاثة أيام.

وكان كوري صاحب أكبر حصيلة من النقاط في المباراة ونجح في انقاذ فريقه عندما كان متأخرا بفارق 11 نقطة بأحراز 17 نقطة في الربع الثالث وحده.

واقترب درايموند جرين من تسجيل ثلاثة أرقام مزدوجة كما تألق ثلاثة لاعبين بدلاء في جولدن ستيت بإحراز كل منهم 12 نقطة أو أكثر.

وأحرز أنفيرني سيمونز العائد للملاعب بعد إصابة في اليد 28 نقطة لبورتلاند وأضاف زميله شايدون شارب 26 نقطة. وخسر بليزرز المباراة رغم أنه تفوق على مضيفه 48-30 في الرميات الثلاثية.

وفي مواجهة أخرى أحرز بول جورج 25 نقطة كما سيطر على ثماني كرات مرتدة وأضاف زميله جيمس هاردن 20 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه ليفوز فريقهما لوس أنجليس كليبرز 111-102 على ضيفه دنفر ناجتس.

وأضاف كوهي ليونارد 17 نقطة للفريق الفائز الذي انتقم لهزيمته أمام ناجتس قبل تسعة أيام.

وخاض ناجتس المباراة السابقة بدون نجومه نيكولا يوكيتش وآرون جوردون وجمال موراي بينما شارك هؤلاء الثلاثة في مباراة الليلة الماضية.

وأحرز يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة التاسعة هذا الموسم عندما سجل 22 نقطة وسيطر على 15 كرة مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه. وأحرز موراي 23 نقطة لناجتس.

وفي مباريات أخرى الليلة الماضية فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز خارج ملعبه على واشنطن ويزاردز 131-126 وفاز كليفلاند كافاليرز على أرضه على أورلاندو ماجيك 121-111.

وفاز هيوستون روكتس على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 110-101.