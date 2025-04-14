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ستيلا يشيد بنوريس لحمايته فريق مكلارين من اللوم

منذ 41 دقيقة
لاندو نوريس

لاندو نوريس

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انتقد لاندو نوريس، متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، نفسه بشدة بعد تعرضه لانتكاسات في سباق البحرين أمس الأحد، لكن أندريا ستيلا رئيس فريق مكلارين قال إن السائق كان غير عادل مع نفسه وتحمل اللوم نيابة عن الفريق.

وقال نوريس إنه لم يكن على دراية تامة بمسار الحلبة بعد التجارب التأهيلية يوم السبت في الصخير وأنه ارتكب الكثير من الأخطاء عقب احتلاله المركز الثالث في السباق الذي توج بلقبه زميله في الفريق أوسكار بياستري بعد انطلاقه من المركز الأول.

وقال السائق البريطاني الذي يتقدم الآن على زميله الأسترالي بياستري بثلاث نقاط في صدارة بطولة السائقين “في كل مرة أفعل فيها شيئا جيدا، أفعل اثنين سيئين بطريقة ما.

“هناك شيء لا يسير على ما يرام بيني وبين السيارة. لم أعد قادرا على أداء أي لفة كما كنت أفعل الموسم الماضي”.

وأضاف نوريس “كانت السيارة مذهلة، وهذا يُساعدني على تجاوز الكثير من المشاكل في الوقت المناسب. لكنني لست قريبا من قدراتي، وهذا يُؤلمني”.

وقال ستيلا للصحفيين إنه معجب بالنهج المنفتح الذي يتبناه نوريس، لأنه يعبر عن مشاعره بدلا الاحتفاظ بها بداخله.

وقال المسؤول الإيطالي الذي عمل مع بطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر في فيراري “من الفريد نسبيا مدى وضوحه وانفتاحه.

“إنه ينتقد نفسه بشدة. قد يتحدث أبطال سابقون عن وجود مشكلة في مكان آخر. إنه أمر مهم أعجب به في لاندو، وهو ما يجعلني ممتنا ومحظوظا للغاية بصفتي رئيسا للفريق، إذ يتحمل اللوم ويُلقيه على نفسه”.

    المصدر :
  • رويترز

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