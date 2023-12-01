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سقوط صادم لبلوزداد والترجي في دوري أبطال أفريقيا

منذ 10 دقائق
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فجّر كل ميدياما الغاني والهلال السوداني مفاجآتان كبيرتان، بعد فوز الأول على شباب بلوزداد الجزائري 2-1، والثاني على الترجي التونسي 3-1، الجمعة، في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويعدّ فوز ميدياما على شباب بلوزداد ضمن منافسات المجموعة الرابعة، تاريخياً كونه الأول له على الإطلاق في هذا الدور من البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية، بينما فشل الفريق الجزائري أن يعود بالفوز من أرض ملعب “بابا يارا” ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط بالتساوي مع ميدياما، بانتظار نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة بين الأهلي المصري حامل اللقب ومضيفه يونغ بويز التنزاني.

وتبادل الفريقان السيطرة على المجريات، مع أفضلية واضحة للفريق الجزائري، فيما اعتمد الفريق الغاني على المرتدات والتي أجادها على أرضه وبين جمهوره، وصدّت عارضة الحارس الجزائري أليكسيس قندوز رأسية ديريك فوردجور القوية (21).

وتصدى حارس الفريق المضيف فيليكس كيي لرأسية شعيب كداد وسط شكوك باجتياز الكرة لخط المرمى (27).

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