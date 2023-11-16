سكالوني: ميسي جاهز للمشاركة بتصفيات كأس العالم 2026

أكد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الليلة الماضية على أن قائد فريقه ليونيل ميسي سيكون جاهزا للمشاركة في مباراتي بلاده بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في مواجهة منتخبي أوروجواي والبرازيل رغم عدم مشاركته في الكثير من المباريات مؤخرا.

وخرج فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له ميسي من الدوري الأمريكي للعبة الشعبية قبل الأدوار الإقصائية بينما يغيب ميسي عن الملاعب مدة تقارب الشهر الآن.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي الليلة الماضية “ميسي على ما يرام. وحالته طيبة. رغم أنه خاض مباراة واحدة فقط خلال أخر 25 يوما. يتدرب بصورة طبيعة. وهو في كامل اللياقة وفي حالة طيبة.”

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروجواي في وقت لاحق اليوم الخميس قبل مواجهة نظيره البرازيلي الثلاثاء المقبل.

وشارك ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات وهو رقم قياسي في أخر مباراة مع إنتر ميامي في 21 أكتوبر تشرين الأول الماضي بينما فشل الفريق في الوصول للأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي بعد فوزه بكأس الدوري في أغسطس آب الماضي.

وبفضل هدفين من ميسي فازت الأرجنتين 2-صفر على بيرو في الشهر الماضي.

وعبر سكالوني عن سعادته بمواجهة مدربه السابق في منتخب الأرجنتين مارسيلو بيلسا الذي يتولى حاليا تدريب منتخب أوروجواي قائلا “يسعدني مواجهته وتوجيه التحية إليه.”

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بينما تحتل أوروجواي المركز الثاني بسبع نقاط بالتساوي مع البرازيل الثالثة ومع فنزويلا صاحبة المركز الرابع.

وقال سكالوني “لقد أثبت هذا الفريق بالفعل أنه قادر على اللعب في مواجهة أي منافس.. سنكون على مستوى الحدث. جاهزون للمنافسة”.