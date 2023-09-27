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فوز بيروت على دجلة في سلة الدوحة بحضور رئيس ال"فيبا"

منذ 46 ثانية
كرة السلة

كرة السلة

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حقق بيروت فيرست كلوب فوزه الثاني في دورة الدوحة الدولية الثانية في كرة السلة، على دجلة العراقي 98 – 79، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في صالة نادي الغرافة، في المرحلة الثالثة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة الأولى.

وينتظر بيروت الذي تأهل للدور نصف النهائي، نتيجة مواطنه الحكمة مع الفتح الرباطي المغربي مساء اليوم، لتبيان الترتيب النهائي للمجموعة، علما أن الأمور تتجه إلى ثنائية لبنانية في الدور نصف النهائي بالفريقين اللبنانيين، اللذين قصا شريط افتتاح الدورة بفوز الحكمة على بيروت بفارق ثلاث نقاط.

وكان القطري الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، تابع مباريات اليوم الثالث للبطولة التي تنظمها شركة “دوحة أكتيف سبورتس” بإشراف الاتحاد القطري لكرة السلة في صالة نادي الغرافة لغاية 30 أيلول.

وحضر الشيخ سعود المباراة الاولى بين بيروت فيرست اللبناني ودجلة العراقي. وقام بجولة تفقدية في الملعب واطلع على الترتيبات المنجزة في البطولة رافقه فيها الزميل ابراهيم الدسوقي وسامر سعادة من الشركة المنظمة. وأشاد بالجهود المبذولة وبالعمل التنظيمي الاحترافي، وخصوصا الإهتمام بالشق الإعلاني والترويجي والإعلامي، “ما يُساهم بالتسويق الجيد للبطولة، وهي أمور من ركائز نجاحات أي بطولة”.

وتمنى “التوفيق للأندية المشاركة وتقديم كرة سلة جميلة ومتطورة”.

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