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سميث تحتفظ برئاسة اللجنة الأولمبية الكندية

منذ 15 ساعة
تريشيا سميث

تريشيا سميث

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أعلنت اللجنة الأولمبية الكندية إعادة انتخاب تريشيا سميث، التي شاركت في الألعاب الأولمبية أربع مرات، بالإجماع كرئيسة للجنة.

وقالت اللجنة الأولمبية الكندية إن سميث، متسابقة التجديف السابقة الفائزة بفضية أولمبياد لوس انجليس 1984، أُعيد انتخابها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي أمس الأحد.

وقالت سميث في بيان “يشرفني إعادة انتخابي رئيسة للجنة الأولمبية الكندية”.

وتابعت “العمل الذي نقوم به في اللجنة الأولمبية الكندية لدعم الرياضيين الوطنيين والاتحادات الرياضية الوطنية شيء أفتخر به للغاية وأتطلع للأربع سنوات القادمة”.

وانتخبت سميث رئيسة للجنة الأولمبية الكندية لأول مرة في 2015 وأعيد انتخابها في عامي 2017 و2021. كما انتخبت لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية في 2016.

    المصدر :
  • رويترز

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