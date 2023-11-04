سواريز قريباً إلى نادي ميسي!

قالت شبكة إي.إس.بي.إن‭‭ ‬‬الرياضية أمس الجمعة إن نادي إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم يقترب من التعاقد مع مهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز ليلحق بزملاء سابقين انضموا قبله إلى الفريق.

وانضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لميامي في وقت سابق من العام الجاري قبل أن يلحق به زميلاه السابقان في برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

وشارك الرباعي في فوز برشلونة 3-1 على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 في برلين. وأحرز سواريز هدفا في هذه المباراة.

وحاليا يلعب سواريز البالغ من العمر 36 عاما مع جريميو في دوري الدرجة الأولى البرازيلي بعد أن اكتسب شهرة عالمية خلال الفترة التي قضاها في أوروبا مع أياكس أمستردام (2007-11) ثم ليفربول (2011-14) وبرشلونة (2014-20) وأتليتيكو مدريد (2020-22).

وعاد سواريز إلى نادي طفولته ناسيونال مونتيفيديو في 2022 قبل أن ينتقل إلى جريميو هذا العام.

وتقول إي.إس.بي.إن سواريز سينتقل من جريميو إلى إنتر ميامي بعد انتهاء الموسم في البرازيل في ديسمبر كانون الأول المقبل.

وأحرز سواريز 147 هدفا في 191 مباراة مع برشلونة بعد أن سجل 81 هدفا في 110 مباريات بقميص أياكس و69 هدفا في 110 مباريات بألوان ليفربول.

كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 68 هدفا في 137 مباراة وقد شارك في أربع نسخ من نهائيات كأس العالم.

وبالإضافة إلى شهرته بسبب كثرة التهديف يشتهر سواريز ببعض التصرفات غير الرياضية أيضا بعدما عض منافسيه ثلاث مرات على أرض الملعب.

وفاز إنتر ميامي بقيادة ميسي بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي هذا الصيف ووصل إلى نهائي كأس أمريكا المفتوحة.