سولبرغ يحقق فوزه الأول في بطولة العالم للراليات في إستونيا

السويدي أوليفر سولبرغ سائق تويوتا يحقق فوزه الأول في بطولة العالم للراليات في إستونيا

انتزع السويدي أوليفر سولبرغ سائق تويوتا فوزه الأول في بطولة العالم للراليات في إستونيا اليوم الأحد، بعد حوالي 20 عاما من تحقيق والده بيتر سولبرغ انتصاره 13 والأخير في بطولة العالم.

وكان هذا الفوز رقم 100 لتويوتا في بطولة العالم للراليات، إذ عزز سولبرغ صدارته بهدوء ليحقق الفوز بفارق 25.2 ثانية على المرشح المحلي وبطل العالم لعام 2019 أوت تاناك، وجاء تييري نوفيل زميله في فريق هيونداي في المركز الثالث.

وفي ظهوره الأول في سيارة تويوتا جي.آر يارس رالي1، شارك سولبرغ (23 عاما) برفقة السائق المساعد البريطاني إليوت إدموندسون في قيادتها لمرة واحدة قبل أسابيع قليلة من انطلاق الرالي وحصل على يومين فقط من التجارب.

وقال سولبرغ “بعد كل شيء، وبعد كل هذه السنوات من المحاولة والحلم، تمكنت أنا وإليوت من تحقيق الفوز”.

وأضاف “أود فقط توجيه الشكر لتويوتا ولفريق التجارب الذي ساعدني أن أكون مرتاحا للغاية ولكل المساعدة التي حصلت عليها في هذا السباق من هذا الفريق الجميل. لم أحظ بوقت جميل كهذا طوال حياتي”.

بدأ سولبرغ السباق بانطلاقة قوية بفوزه بالمرحلة الافتتاحية يوم الجمعة ليتصدر الترتيب في إستونيا ولم يتنازل عنه طوال فترة السباق. وحافظ على تقدمه بفارق 21.1 ثانية أمس السبت قبل المراحل الثلاث الأخيرة اليوم، إذ لم يتأثر بصعوبة التماسك في ظروف زلقة ورطبة.

أما تاناك سائق هيونداي فقد عانى من عدم تماسك إطاراته في المراحل الثلاث الأخيرة اليوم، بينما حصل زميله في الفريق نوفيل، الذي بدأ اليوم متأخرا بأربع ثوان، على عقوبة التأخير 10 ثوان بسبب الانطلاق الخاطئ في المرحلة 18 الخاصة وأنهى السباق متأخرا بفارق 23.1 ثانية في المركز الثالث.

ولكن تاناك انتزع صدارة الترتيب العام من سائق تويوتا إلفين إيفانز بفارق نقطة واحدة، بعدما احتل البريطاني المركز السادس في رالي إستونيا.

كما أحكم تويوتا، الذي فاز بجميع الراليات هذا العام حتى الآن باستثناء رالي اليونان، قبضته على بطولة الصانعين برصيد 399 نقطة مقابل 347 نقطة لهيونداي.

وحقق بيتر سولبرغ، الذي مثل النرويج، الفوز في 13 سباقا ببطولة العالم للراليات من 2002 إلى 2005.