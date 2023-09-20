سولشار يتعاطف مع تن هاغ مدرب يونايتد

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد السابق إنه يشعر بالتعاطف مع إريك تن هاغ مدرب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي يتعرض لضغوط كبيرة بسبب البداية المتواضعة للموسم الجديد.

وخسر يونايتد ثلاث مرات في أول خمس جولات بالدوري الإنجليزي، وسيواجه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

وقال سولشار، الذي أقيل بسبب سلسلة من النتائج السيئة في نوفمبر تشرين الثاني 2021، إن تدريب يونايتد يمثل تحديا كبيرا في ظل المقارنات التلقائية التي تحدث مع الأسطورة أليكس فيرجسون.

وقال سولشار في مقابلة مع موقع (ذا أثليتيك) “أعرف ما يمر به. إنه منصب مثل الحلم، لكنها مهمة صعبة”.

وأضاف “أنت تتعامل مع بشر بكل مشاكلهم وخلفياتهم ولا تتعامل مع محاكاة حاسب آلي، لكن الفريق أغلبه من اللاعبين المحترفين الجيدين الذين يملكون رغبة في الظهور بشكل قوي”.

وقال سولشار إن يونايتد يعاني الآن للتعاقد مع نوعية مميزة من اللاعبين، وأكد أن الفريق لم ينجح في إقناع لاعبين من عينة مثل جود بلينجهام وهاري كين وديكلان رايس، باللعب بين صفوفه.

وقال المدرب النرويجي “التوقعات عالية جدا، لكن لا يمكن أن نعيش في نفس الفترة التي كنا نلعب فيها. كنا نواجه منافسة من أرسنال وتشيلسي في نهاية الأمر. الآن توجد فرق عديدة لديها الأموال، وحتى إذا لم تكن تملك، فهي لا تحتاج إلى البيع”.

وأضاف “قبل ذلك كان وين (روني) وكريستيانو (رونالدو) هما أفضل اللاعبين الشبان ونجحنا في التعاقد معهما. الآن لا يستطيع حتى يونايتد ضم إيفان فيرجسون (مهاجم برايتون)”.

ولم يحصد سولشار أي لقب كمدرب مع يونايتد، واكتفى بالوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي 2021 وخسر أمام فياريال بركلات الترجيح.