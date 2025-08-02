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سون قائد توتنهام يعلن رحيله عن الفريق

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2025 9:26 صباحًا
الكوري الجنوبي سون هيونغ مين

الكوري الجنوبي سون هيونغ مين

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قال الكوري الجنوبي سون هيونغ مين قائد توتنهام هوتسبير اليوم السبت إنه سينهي هذا الصيف مشواره الذي استمر عشر سنوات مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد سون، الذي يرتبط بعقد حتى 2026، توتنهام هوتسبير إلى إحراز لقبه الأول منذ 17 عاما بفوزه على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو أيار الماضي.

وانضم اللاعب الكوري الجنوبي إلى صفوف النادي اللندني قادما من باير ليفركوزن الألماني في 2015.

ورغم أن سون لم يكشف عن وجهته المقبلة، تكهنت وسائل إعلام بريطانية بأنه سينتقل إلى لوس انجليس المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

قال سون في مؤتمر صحفي قبل مباراة توتنهام الودية أمام نيوكاسل يونايتد في سول غدا “قررت الرحيل عن الفريق هذا الصيف”.

وأضاف “أعتقد أنه كان أحد أصعب القرارات التي اتخذتها في مسيرتي الكروية. اللعب مع فريق واحد لعشر سنوات أمر أفتخر به جدا لكني أعتقد أني بذلت كل ما في وسعي من أجل الفريق في كل يوم”.

وتابع “بذلت قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، وبالفوز بالدوري الأوروبي، أعتقد أني بذلت كل ما في وسعي وحققت كل ما أريده”.

خاض سون 454 مباراة مع توتنهام وسجل 173 هدفا. وفاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022.

وأضاف سون “كان هذا هو المكان الذي نضجت فيه كثيرا كلاعب كرة قدم وإنسان، لذا أشعر بامتنان كبير”.

وقال توماس فرانك مدرب توتنهام هوتسبير إن سون “أسطورة توتنهام بكل معنى الكلمة”.

وأضاف “يسعدني انفتاح النادي على هذا الأمر لأنه ليس من السهل أبدا إيجاد التوقيت المثالي… أعتقد أنه ربما يكون التوقيت الأمثل للرحيل في غمرة النجاح”.

    المصدر :
  • رويترز

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