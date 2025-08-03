سون يغادر توتنهام بعد عقد.. وماديسون يخرج مصابا في مباراة نيوكاسل

لعب قائد توتنهام هوتسبير سون هيونج مين ما يُعتقد أنها مباراته الأخيرة مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام 64773 مشجعا في ملعب كأس العالم في العاصمة سول اليوم الأحد، بينما خرج زميله جيمس ماديسون مصابا في الركبة.

ومن المتوقع أن يرحل سون (33 عاما)، والذي ينتهي عقده عام 2026، عن توتنهام بعدما قضى عقدا من الزمن بألوان وقاده للفوز بلقبه الأول منذ 17 عاما بعد الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو أيار الماضي.

وانتهت مباراة اليوم الودية أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-1، إذ سجل برينان جونسون مهاجم توتنهام في الدقيقة الرابعة وأدرك هارفي بارنز جناح نيوكاسل التعادل في الدقيقة 38.

وخرج سون في الدقيقة 65 وحل مكانه محمد قدوس الذي انضم مؤخرا إلى الفريق.

وشكل لاعبو الفريقين ممرا شرفيا للاعب الكوري الجنوبي الذي حظي بتحية حارة من الجمهور، أثناء خروجه من المستطيل الأخضر دامع العينين.

ومن المتوقع أن يبقى سون في كوريا الجنوبية بينما يسافر بقية لاعبي توتنهام إلى لندن.

وقال توماس فرانك مدرب توتنهام “مشاهد لا تصدق لسون من زملائه واحترام لاعبي نيوكاسل (له).

“..تجمع زملاؤه حوله وكان متأثرا. وفي غرفة تغيير الملابس، كان الأمر مشابها… كان جميلا”.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل “كان رد الفعل غريزيا من لاعبي فريقي. لا يتعلق الأمر فقط بموهبته ولكن بالطريقة التي كان يتصرف بها على مر السنين. أعتقد أنه يعتبر أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وانضم سون إلى النادي الواقع في شمال لندن من باير ليفركوزن في عام 2015، ورغم أنه لم يكشف عن وجهته المقبلة، فإن وسائل الإعلام البريطانية ربطته بالانتقال إلى نادي لوس انجليس في الدوري الأمريكي.

وشارك ماديسون بديلا في الدقيقة 75 لكنه سقط أرضا ممسكا بركبته وبدا عليه الألم الشديد. خرج اللاعب الدولي الإنجليزي (28 عاما) محمولا على محفة في الدقيقة 86.

وقال فرانك “متأكدون من أنها نفس الركبة التي أصيب فيها من قبل. أعتقد أن في بعض الأحيان في الحياة وكرة القدم يمكن أن تكون الأمور جميلة ووحشية في نفس الوقت”.

وتعرض ماديسون لإصابة في نفس الركبة في مايو أيار الماضي وغاب عن الجزء الأخير من الموسم المنصرم.