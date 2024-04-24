"سو داي" تُعين كمديرة لكرة القدم النسائية في الاتحاد الإنكليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، أن سو داي، قائدة منتخب إنجلترا السابقة للرجبي، ستتولى منصب مديرة كرة القدم للسيدات في الاتحاد، خلفًا لسو كامبل.

وستتحول داي (51 عاما) للعمل في اتحاد كرة القدم بنهاية العام وتترك اتحاد الرجبي حيث كانت تشغل منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي.

وحصلت داي، التي خاضت 59 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا للرجبي لكنها شغوفة بكرةالقدم، على وسام الإمبراطورية البريطانية في عام 2020 لعملها في مجال المساواة بين الجنسين في الرياضة.

وقالت داي في بيان “إنه لشرف كبير أن أتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الإنجليزي في هذا الدور المثير للغاية، وفي لحظة محورية في تاريخ الرياضة.

“كرة القدم النسائية لديها الفرصة لتغيير المشهد الرياضي والمجتمعي إلى الأبد، وأنا متحمسة جدا لأن أكون جزءا من ذلك”.

وستغادر كامبل بعد ثماني سنوات في هذا المنصب.