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سيتي يعود إلى طريق الانتصارات بفوزه على برايتون

منذ 5 دقائق
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

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عاد مانشستر سيتي إلى طريق الانتصارات بفوزه 2-1 على برايتون اند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت بفضل هدفي الشوط الأول عن طريق جوليان ألفاريز وإرلينج هالاند.

وبعد هزيمتين متتاليتين في الدوري، كان سيتي في طريقه نحو الفوز لكن هدف أنسو فاتي في الدقيقة 73 لصالح برايتون هدد بتحويل الأجواء في نهاية المباراة نحو حالة من القلق على ملعب الاتحاد.

وافتتح ألفاريز التسجيل في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية بعد جهد رائع من جيريمي دوكو.

ومع عودة لاعب الوسط المؤثر رودري من الإيقاف، سيطر سيتي على الشوط الأول واستغل هالاند بعض الأداء الضعيف لبرايتون ليسجل الهدف الثاني للسيتي بعد 19 دقيقة.

وكان ينبغي على سيتي أن يضيف المزيد إلى حصيلة أهدافه في اللقاء لكن برايتون حول دفة الأمور عندما سجل فاتي هدفا وانهى أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين بعد أن حصل مانويل أكانجي على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأعاد الفوز سيتي حامل اللقب إلى صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة من تسع مباريات، رغم أن أرسنال قد يصعد إلى القمة إذا فاز على تشيلسي في مباراة ستقام لاحقا.

    المصدر :
  • رويترز

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