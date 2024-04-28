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سيتي يقطع خطوة أخرى نحو الفوز باللقب الرابع توالياً بالفوز على نوتنجهام

منذ ساعة واحدة
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 قطع مانشستر سيتي خطوة أخرى في محاولته للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة تواليا اليوم الأحد بتغلبه 2-صفر على مضيفه نوتنجهام فورست المهدد بالهبوط لينفرد إرلينج هالاند مجددا بصدارة هدافي المسابقة.

وواصل فريق المدرب بيب جوارديولا الضغط على أرسنال المتصدر إذ يتأخر عنه بنقطة واحدة فقط بعدما صمد أرسنال ليفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير في وقت سابق اليوم. ولعب سيتي مباراة أقل من أرسنال.

وضع يوسكو جفارديول سيتي في المقدمة في الدقيقة 32 بضربة رأس قوية بعد ركلة ركنية نفذها كيفن دي بروين.

وأهدر نوتنجهام فرصتين خطيرتين في الشوط الأول.

وترك البديل هالاند بصمة فورية فور نزوله في أول مباراة يلعبها بعد غياب لمواجهتين بسبب إصابة عضلية.

وحصل النرويجي على تمريرة من دي بروين في الدقيقة 71 وأطلقها في الزاوية البعيدة محرزا هدفه 21 في الدوري هذا الموسم.

وكان هالاند يتقاسم قبلها صدارة قائمة الهدافين مع كول بالمر لاعب تشيلسي.

    المصدر :
  • رويترز

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