سيتي يهزم فورست ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد للموسم الثالث على التوالي

تغلب مانشستر سيتي 2-صفر على نوتنجهام فورست اليوم الأحد بملعب ويمبلي ليتأهل للموسم الثالث على التوالي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مستفيدا من هدفين سجلهما ريكو لويس ويوسكو جفارديول، وحافظ‭ ‬بذلك على أمله في تفادي الخروج من الموسم بلا ألقاب.

وافتتح لويس التسجيل لسيتي في الدقيقة الثانية، إذ تلقى تمريرة من ماتيو كوفاتشيتش وحظي بالوقت والمساحة الكافيين ليسدد الكرة في الزاوية السفلى موجها صدمة لجماهير فورست.

وكاد أنتوني إيلاجا أن يغير ملامح المباراة عقب مشاركته في الشوط الثاني ضمن صفوف فورست إذ تلقى عرضية من كالوم هودسون-أودوي لكنه سدد الكرة بجوار القائم من أول لمسة له.

وعاقب سيتي منافسه على إهدار الفرصة، إذ أضاف الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق فقط عندما تلقى جفارديول الكرة من ركلة ركنية ووجهها في الشباك بضربة رأس.

وكاد فورست أن يقلص الفارق لكن إطار المرمى تصدى لتسديدتين من مورجان جيبس-وايت والبديل تايو أوونيي.

ويلتقي سيتي في النهائي المقرر يوم 17 مايو أيار مع كريستال بالاس الذي تأهل بالفوز 3-صفر على أستون فيلا أمس السبت.