"سيتي" يُنهي دور المجموعات لدوري الأبطال بالعلامة الكاملة

سجل ميكا هاميلتون خريج أكاديمية مانشستر سيتي هدفًا في مباراته الأولى مع الفريق الأول ليتجنب حامل اللقب الخسارة في 20 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 3-2 على مضيفه رد ستار بلغراد في ختام دوري المجموعات اليوم الأربعاء.

وسجل أوسكار بوب هدفه الأول مع الفريق وأضاف كالفن فيليبس هدفًا من ركلة جزاء لسيتي الذي أنهى دور المجموعات برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات محققًا العلامة الكاملة لأول مرة في تاريخ النادي.

وانضم سيتي إلى ليفربول باعتباره الفريق الإنجليزي الوحيد الآخر الذي فاز بجميع المباريات الست بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هوانج إن-بيوم وألكسندر كاتاي هدفين متأخرين في الشوط الثاني لرد ستار الذي أنهى المجموعة وله نقطة واحدة.

وافتتح هاميلتون البالغ عمره 20 عاما، والذي انضم لسيتي وهو في التاسعة من عمره، التسجيل بعد 19 دقيقة حين مر من مدافع رد ستار وسدد من الزاوية الضيقة في أعلى المرمى.

وجعل بوب، البالغ عمره 20 عامًا أيضًا، النتيجة 2-صفر في الدقيقة 62 حين راوغ مدافع رد ستار قبل أن يطلق تسديدة منخفضة بقدمه اليمنى.

وأجرى بيب غوارديولا مدرب سيتي تسعة تغييرات على تشكيلة فريقه التي فازت 2-1 على مضيفه لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، ليخوض المباراة غير الحاسمة في المجموعة الثامنة.

وغاب إرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي عن مواجهة لوتون لإصابة في القدم، ولم يسافر إلى بلجراد.

ولكن في ليلة رائعة لخريجي أكاديمية سيتي، قدم المهاجمان الشابان هاميلتون وبوب أداء رائعًا في غياب هالاند.

وبعد تفوقه في الشوط الأول، جعل رد ستار الأمور أكثر إثارة في الشوط الثاني، مما أسعد الجماهير الصاخبة التي بالكاد توقفت عن الغناء طوال اللقاء.

وأنقذ ستيفان أورتيجو حارس سيتي فرصتين رائعتين بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني قبل أن يقلص هوانج الفارق في الدقيقة 76 ويسجل كاتاي في الوقت المحتسب بدل الضائع.