سيفيل السريع يتغلب على لايلز في سباق 100 متر في لندن

تفوق أوبليك سيفيل على البطل الأولمبي نواه لايلز اليوم السبت بعدما انطلق العداء الجاميكي بقوة ليفوز بسباق 100 متر في لقاء الدوري الماسي في لندن بزمن مثير للإعجاب بلغ 9.86 ثانية.

وبدأ الأمريكي لايلز، الذي كان يعاني من إصابة في الكاحل، موسمه بجدية الأسبوع الماضي بفوز بسباق 200 متر في موناكو وكان يتمتع بالثقة قبل السباق الأقصر اليوم.

ومع ذلك فإن سيفيل، الذي قدم أداء مثيرا للإعجاب في مختلف جولات أولمبياد العام الماضي قبل أن يحتل المركز الأخير في النهائي، تقدم بفارق مترين بعد 20 مترا ولم يتعرض لأي تهديد على الإطلاق ليحسم فوزه بسهولة.

وأظهر لايلز اندفاعه المتأخر المعتاد لكنه لم يكن كافيا سوى لاحتلال المركز الثاني بزمن بلغ 10.00 ثانية فيما جاء البريطاني زارنل هيوز في المركز الثالث بزمن بلغ 10.02 ثانية.