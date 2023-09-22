سيلفا ينضم لقائمة المصابين في سيتي

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجمعة غياب لاعب الوسط برناردو سيلفا عن المباريات المقبلة بسبب إصابته أمام رد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لينضم إلى قائمة طويلة من المصابين.

وغادر سيلفا قبل نهاية الشوط الأول خلال فوز سيتي 3-1 على أرضه أمام الفريق الصربي في افتتاح دور المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.

ويغيب بالفعل عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز كيفن دي بروين وماتيو كوفاتشيتش وجون ستونز وجاك جريليش، وأقر جوارديولا بأن فريقه في “أزمة” بعد إصابة سيلفا.

وأبلغ الصحفيين قبل استضافة نوتنجهام فورست غدا السبت 23\9\2023 “إنها إصابة بسيطة، سيغيب من أسبوع إلى عشرة أيام”.

وأضاف “نخوض الكثير من المباريات المتتالية ولا يوجد هامش للراحة ونطالب بكثير من الجهد وأحيانا لا تتحمل ذلك”.

وتابع “أصيب جاك (جريليش) بكدمة في الركبة، هذه هي كرة القدم، لكن الإصابات العضلية تعني الغياب عن كثير من المباريات”.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن جريليش تدرب ويمكنه لعب بضع دقائق لكن كوفاتشيتش المصاب في الظهر لا يزال خارج الحسابات.

وقال جوارديولا إنه يضع ثقته في لاعبين شبان كما امتدح خوليان ألفاريز (23 عاما) الذي بدأ الموسم بتسجيل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في آخر خمس مباريات.

وواصل “سلوكه جيد عندما يلعب أو لا يلعب، سواء كان بطلا للعالم أم لا يظهر بنفس المستوى.

“يواجه إحباطا هائلا عندما لا يشارك لكنه مستعد للعب دائما، الآن بسبب الإصابات تتوفر دقائق لعب أمامه ويعطينا إضافات ضخمة ولهذا نعتمد عليه، لكن يجب أن يستمر”.