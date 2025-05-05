سينر سعيد بالعودة بعد الإيقاف لكنه لا يتوقع الكثير في إيطاليا المفتوحة

قال يانيك سينر المصنف الأول عالميا اليوم الاثنين إنه سيشارك في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بتوقعات منخفظة مع عودته للمنافسات بعد انتهاء مدة إيقافه لثلاثة أشهر بسبب المنشطات.

وتوصل اللاعب الإيطالي إلى تسوية مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في فبراير شباط ونفذ إيقافا فوريا لمدة ثلاثة أشهر بعد أن قبلت السلطات المعنية بأن مادة كلوستيبول المنشطة دخلت إلى جسمه من خلال جلسات تدليك قام بها معالجه الطبيعي.

ولم يلعب سينر، الحائز على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، منذ فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني. ويأمل حاليا في نسيان قضية المنشطات وخلق قوة دافعة قبل بطولة فرنسا المفتوحة التي تقام في الفترة من 25 مايو أيار إلى الثامن من يونيو حزيران.

وحصل اللاعب على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات اعتبارا من 13 أبريل نيسان وانتهى إيقافه في الرابع من مايو أيار.

وقال سينر للصحفيين قبل إيطاليا المفتوحة “توقعاتي منخفضة جدا جدا في هذه البطولة بصفة عامة، وهذا ينطبق أيضا على النتائج”.

وأضاف “ما ينقصني هو التقييم الكامل لمستواي. سيتضح ذلك تدريجيا مع مرور الوقت، ستتكون لدي صورة واضحة عن نفسي وعن مستواي بعد مباراة الدور الأول”.

ورغم غيابه عن المنافسات لمدة ثلاثة أشهر، كان اللاعب (23 عاما) على يقين من الحفاظ على صدارة التصنيف في البطولة التي تستضيفها بلاده بعد توديع ألكسندر زفيريف، أقرب منافسيه، بطولة مونت كارلو لأساتذة التنس مبكرا.

وقال “بالنسبة لي شخصيا، كان عدم وجود بطولات كبرى (في فترة الإيقاف) خبرا سارا… لم أرغب في قبول هذا النوع من التسويات في البداية. لم يكن من السهل عليّ تقبله لأني أعرف ما حدث بالفعل لكن أحيانا نضطر لقبول الخيار الأفضل في اللحظات شديدة الصعوبة”.

وأضاف “انتهى كل شيء الآن لذا أنا سعيد بلعب التنس مجددا”.