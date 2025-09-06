سينر يفوز على أوجيه-ألياسيم ويواجه ألكاراز في نهائي أميركا المفتوحة

تغلب حامل اللقب يانيك سينر على فيلكس أوجيه-ألياسيم، المصنف 25 عالميا، بنتيجة 6-1 و3-6 و6-3 و6-4 في قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمس الجمعة ليضرب موعدا مع كارلوس ألكاراز في مواجهة مثيرة على اللقب.

وتعرض سينر، الذي عادة ما يشبه الآلة، لكبوات في بعض الأحيان لكنه انتصر في النهاية ليضمن خوض ثالث نهائي على التوالي في البطولات الكبرى أمام منافسه الإسباني.

وجاء فوز سينر بعد فترة وجيزة من قيام ألكاراز بنثر سحره ليطيح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، على ملعب آرثر آش.

ويجعل هذا الفوز الصعب سينر رابع لاعب فحسب في حقبة الاحتراف، التي بدأت في عام 1968، يصل إلى جميع نهائيات البطولات الأربع الكبرى في موسم واحد لينضم إلى ديوكوفيتش ورود لافر وروجر فيدرر.

واجه اللاعب الإيطالي، المصنف الأول عالميا، مقاومة لفترة وجيزة في الشوط الخامس من المباراة لكنه‭ ‬كثف جهوده ليحافظ على النتيجة ويحسم المجموعة الأولى غير المتوازنة عندما أرسل أوجيه-ألياسيم ضربة خلفية.

تمكن أوجيه-ألياسيم من التحكم في أعصابه في ثاني مباراة يبلغها في قبل نهائي أمريكا المفتوحة إذ كسر إرسال منافسه ليتقدم 5-3 في المجموعة التالية في طريقه لتعديل النتيجة قبل أن تصبح المنافسة شرسة مع سينر في المجموعة الثالثة ليتغير الزخم مرة أخرى.

وجد سينر، الذي حصل على وقت مستقطع طبي بسبب مشكلة لم يتم تحديدها، طريقته في إنهاء المجموعة الثالثة إذ تمكن من التصدي لتحد قوي من منافسه الكندي متجدد النشاط من خلال بعض الإرسالات القوية في المجموعة التالية ليتقدم في المباراة ثم يحسمها لصالحه.

ومهد هذا الفوز لمواجهة مثيرة مع ألكاراز المصنف الثاني الذي أنقذ ثلاث نقاط للمباراة في لقائهما في نهائي فرنسا المفتوحة في يونيو حزيران ليحتفظ بلقبه في البطولة قبل أن يتنازل عن لقب ويمبلدون لصالح الإيطالي في يوليو تموز.