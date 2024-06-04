"سينر" يهزم "ديميتروف" ويتأهل للدور قبل النهائي في بطولة فرنسا للتنس

تقدم الإيطالي يانيك سينر خطوة جديدة نحو إحراز اللقب الثاني له في البطولات الكبرى بالفوز 6-2 و6-4 و7-6 على جريجور ديميتروف اليوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو2024، والتأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة، وذلك بعد دقائق من الإعلان عن أنه سيصعد إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

وسيصعد المصنف الثاني سينر إلى صدارة التصنيف العالمي في الأسبوع المقبل بغض النظر عن الفائز بلقب البطولة الحالية، وذلك بعد أن انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب قبل مباراته في دور الثمانية بسبب إصابته في الركبة.

وقد يواجه سينر بطل أستراليا المفتوحة اختبارا أكثر صعوبة، إذ يحتمل أن يلتقي مع كارلوس ألكاراز الذي يواجه ستيفانوس تيتيباس في دور الثمانية وقت لاحق اليوم.

واختبر سينر (22 عاما) الضربة الخلفية لديميتروف مبكرا في المباراة التي أقيمت على ملعب فيليب شاترييه وكسر إرسال المصنف العاشر مرتين في طريقه للفوز بالمجموعة الأولى.

وتقدم سينر في المجموعة الثانية وصمد أمام محاولات منافسه ليقترب أكثر من الفوز 33 له هذا الموسم الذي يبدو مثاليا بالنسبة له.

وكافح ديميتروف، المصنف العاشر على العالم والذي أحرز أول لقب له منذ عام 2017 عبر بطولة برزبين هذا العام ووصل إلى النهائي في بطولتين أخريين، بقوة خلال المجموعة الثالثة التي شهدت شوطا فاصلا، لكن سينر استطاع حسم المواجهة لصالحه في النهاية.