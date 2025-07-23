سينر يُعيد تعيين فيرارا مدربه السابق للياقة البدنية

أكد يانيك سينر المصنف الأول عالميا الأربعاء أنه أعاد تعيين مدرب اللياقة البدنية السابق أومبرتو فيرارا بأثر فوري.

وانفصل سينر عن فيرارا وأخصائي العلاج الطبيعي جياكومو نالدي العام الماضي بعد التحقيق في اختباراته الإيجابية لإحدى المواد المحظورة.

وجاء في بيان صادر عن فريق سينر “تم اتخاذ القرار بالتوافق مع فريق إدارة يانيك كجزء من الاستعدادات المستمرة للبطولات القادمة، بما في ذلك بطولة سينسناتي المفتوحة وبطولة أمريكا المفتوحة.

“لعب أومبرتو دورا مهما في تطوير يانيك حتى الآن، وتعكس عودته التركيز المتجدد على الاستمرارية والأداء على أعلى مستوى”.

وتلقى سينر عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر بالاتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) في فبراير شباط بعد قبول السلطات بأن المادة المحظورة دخلت جسمه من دون قصد عبر التدليك من نالدي في بطولة إنديان ويلز في مارس آذار 2024.

واستأنفت الوادا أمام محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار محكمة مستقلة في أغسطس آب الماضي بتبرئة سينر من ارتكاب أي مخالفة.

وقال سينر، الذي عاد للمنافسات في مايو أيار الماضي وخسر أمام كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة قبل أن يتغلب عليه ليفوز ببطولة ويمبلدون، إن المادة المحظورة، التي يمكنها بناء كتلة العضلات، دخلت إلى جسمه بعد أن وضع نالدي رذاذا بدون وصفة طبية على قطع في يده قبل علاج اللاعب الإيطالي.

وحصل نالدي على الرذاذ من المدرب فيرارا.

وتمت تبرئة سينر من الخطأ أو الإهمال من قبل محكمة مستقلة.

وفي حديثه خلال بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، أوضح سينر قراره بالانفصال عن فيرارا ونالدي.

وقال “الآن وبسبب هذه الأخطاء، لا أشعر بالثقة الكافية لمواصلة ذلك. كنت أعاني كثيرا في الأشهر الأخيرة. كنت أنتظر النتيجة. كل ما أحتاجه الآن هو هواء نقي”.

وعمل فيرارا، الذي ألقى باللوم في الواقعة على نالدي، مع مواطن سينر الإيطالي ماتيو بريتيني هذا العام.

وانفصل سينر (23 عاما) عن ماركو بانيكي وأوليسيس باديو، مدربه ومعالجه الطبيعي قبل بطولة ويمبلدون.