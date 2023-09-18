شاهد.. طفل إيرانيّ يبكي بشدّة ويشتكي "لا يسمحون لي برؤية رونالدو"

اشتكى طفل إيراني لأحد المذيعين الرياضيين، من أنه قد تم منعه من رؤية نجمه المفضل كريستيانو رونالدو، وظهر الطفل في مقطع فيديو، وهو يبكي بشدة، لأنّه لم يسمح له بدخول فندق إقامة فريق النصر السعودي لاستقبال نجمه المحبوب.

وعندما سأله المذيع “لماذا تبكي؟” أجابه ودموعه تنهمر: “لأننا أتينا من كرج، منزلنا هناك، حجزنا فندقًا لنأتي ونرى رونالدو، جعلوا كل هؤلاء الأطفال يبكون، وما زالوا لا يسمحون لنا برؤية رونالدو”.

فأجابه المذيع: “حبيبي لن يسمحوا لك”.. فما كان من الطفل البريء إلا البكاء أكثر والقول: “من يملك هذا الفندق الآن؟ هل هو مختلف عني؟ هو إنسان، وهو بشر مثلي، فما الفرق بيني وبينه”؟

وحين سأله المذيع “إذا رأيت رونالدو، فماذا ستقول له؟”، فأجاب الطفل: “مهما قلت، أقول لا تأتي إلى هذا الفندق أبدًا”، مؤكداً أنه لا يعرف أي الفريقين سيفوز في مباراة الغد، مشيرًا إلى أنه من مشجعي فريق استقلال.

🚨یبکی طفل مشجع #رونالدو لأنه لم يسمح له الی دخول فندق إقامة #النصر لإستقبال نجمه المحبوب. pic.twitter.com/yJmBbFk2D4 — داوود ایکدري (@DIgdery) September 18, 2023

هذا ولقي وصول نادي النصر السعودي احتفالًا كبيرًا لدى الجماهير الإيرانية التي كانت بانتظار بعثة نادي النصر، عند وصولها إلى العاصمة الإيرانية طهران.

كما ظهرت لافتات في الشوارع ترحب بالدون بثلاث لغات مكتوب عليها أهلًا وسهلًا بالعربية والإنجليزية والإيرانية.

وارتدى أطفال إيرانيون قميص نادي النصر وحملوا صور كريستيانو رونالدو بانتظار مرور حافلة الفريق في شوارع طهران، واحتشدت مجموعات كبيرة من عشاقه لاستقبال النجم الأسطوري في زيارته الرسمية الأولى إلى طهران.

يذكر أن النصر يخوض أولى لقاءاته ضمن بطولة دوري أبطال آسيا غدًا أمام فريق بيرسبوليس.