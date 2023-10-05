شدّ حبال بين المغرب وإسبانيا.. من يستضيف "نهائي" كأس العالم 2030؟

بعد يوم واحد من اختيار المغرب وإسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 ضمن ملف ثلاثي يشمل البرتغال أيضًا، ظهرت علامات انقسام بين الجارتين حول احتضان المباراة النهائية للبطولة.

فبعد أن توقع ميكل إثيتا، القائم بأعمال وزير الرياضة في إسبانيا في تصريحات لمحطة أوندا ثيرو الإذاعية، اليوم الخميس، إقامة النهائي في بلاده، شدّد رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع على أنّ الهدف إقامة النهائي في الدار البيضاء.

وتمنى لقجع في مقابلة مع راديو مارس أن “يتوّج” المغرب جهوده بالاحتفال “بنهائي تاريخي في استاد الدار البيضاء”. وأوضح لقجع أن ممثلي المغرب وإسبانيا والبرتغال سيجتمعون يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في الرباط لمناقشة التحضير للبطولة.

هذا وستحتضن ست مدن مغربية مباريات كأس العالم. وأشار إثيتا إلى تعاون الاتحاد الإسباني مع المغرب والبرتغال على المدى الطويل وتوصلهم لاتفاق متقدم حول كيفية تقسيم المباريات.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) بشكل مفاجئ أمس الأربعاء، أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما تلعب أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالًا بمرور 100 عام على المسابقة.

مع الإشارة إلى أنّ العلاقات بين المغرب وإسبانيا شهدت بعض التوتر خلال عقود حول الهجرة والأراضي. وتحسنت العلاقات في العام الماضي بعد هدنة دبلوماسية.