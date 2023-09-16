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شركة بيريلي ستنهي عقد تزويد بطولة العالم للراليات بالإطارات

منذ 18 دقيقة
شركة بيريلي الإيطالية

شركة بيريلي الإيطالية

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أعلنت شركة بيريلي الإيطالية السبت عزمها إنهاء تعاقدها لتزويد بطولة العالم للراليات بالإطارات بعد موسم 2024.

وفازت بيريلي في 2019 بعطاء الاتحاد الدولي للسيارات منظم البطولة لتصبح الشركة الوحيدة التي تزودها بالإطارات على أن يشمل العقد التالي الفترة بين 2025 و2027.

وقالت الشركة، الوحيدة التي تزود فرق بطولة فورمولا 1 للسيارات بالإطارات، إنها حققت الأهداف التي حددتها قبل ثلاث سنوات.

وأضافت أنها ملتزمة تجاه سباقات الرالي وأنها ستواصل الانخراط في المسابقات الأخرى التي تشارك فيها حاليا بينها بطولة أوروبا للراليات.

وعلى عكس بطولة العالم للراليات، فإن العديد من الشركات تزود البطولة الأوروبية بالإطارات.

    المصدر :
  • رويترز

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