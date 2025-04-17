شركة جيب تقترب من العودة لرعاية قمصان يوفنتوس في صفقة أرخص

قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الخميس إنه من المقرر أن تدفع شركة جيب لصناعة السيارات ما يقرب من 25 مليون يورو (28 مليون دولار) سنويا لإعادة علامتها التجارية للظهور على قميص الفريق الإيطالي الكبير يوفنتوس،المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، المعروف باللونين الأبيض والأسود.

وتستأنف هذه الصفقة شراكة امتدت لسنوات عديدة بعد فشل بطل الدوري الإيطالي السابق في العثور على صفقة رعاية رئيسية بعد انتهاء عقده السابق مع جيب في يونيو حزيران الماضي.

وكانت جيب، وهي جزء من شركة ستيلانتيس، رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، الراعي الرئيسي ليوفنتوس منذ عام 2012.

وارتفعت قيمة رعاية جيب تدريجيا على مر السنوات لتصل إلى 45 مليون يورو سنويا.

ويُلقي غياب الراعي الرئيسي بثقله على الوضع المالي المتوتر بالفعل لنادي يوفنتوس، المدرج في بورصة ميلانو. ومن المقرر أن يُنهي النادي السنة المالية 2024-2025 بخسائر، على الرغم من زيادة إيراداته عقب عودته إلى المنافسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واضطرت إكسور، الشركة الأم للنادي، والشركة القابضة المملوكة لعائلة أنييلي الإيطالية والمستثمر الكبير أيضا في ستيلانتيس، الشهر الماضي إلى ضخ 15 مليون يورو في خزائن النادي.

وخصصت الشركة ما مجموعه 600 مليون يورو ليوفنتوس على مدى السنوات الست الماضية.

وقالت مصادر إن يوفنتوس يجري محادثات متقدمة مع شركة جيب بشأن صفقة رعاية قميص جديدة أرخص، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في يونيو حزيران المقبل.