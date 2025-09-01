الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
شيانتيك تتأهل لدور الثمانية ببطولة أمريكا للتنس على حساب ألكسندروفا

البولندية إيجا شيانتيك

صعدت البطلة السابقة إيجا شيانتيك إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت 6-3 و6-1 على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 13 اليوم الاثنين.

وبفوز اللاعبة البالغة من العمر 24 عاما على ملعب لويس أرمسترونج، أصبحت أصغر لاعبة تصل إلى دور الثمانية على الأقل في جميع البطولات الأربع الكبرى خلال موسم واحد منذ أن حققت ماريا شارابوفا هذا الإنجاز عام 2005 وعمرها 18 عاما.

وبعد تبادل مبكر لكسر الإرسال، كررت شيانتيك تفوقها في الشوط السابع عندما فشلت محاولة ألكسندروفا في ضربة على الشبكة، لتسمح لبطلة نسخة 2022 بالفوز في المجموعة الأولى بعدها بقليل.

وبعدها، لم تتراجع شيانتيك، الفائزة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إذ فرضت هيمنتها على المجموعة الثانية لتتفوق على ألكسندروفا وتواصل تقدمها لأن تصبح أول لاعبة بعد سيرينا وليامز في 2012 تفوز ببطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة في العام نفسه.

